Путин одобрил план отправить Журавеля в колонию в мусульманском регионе

13 июня 2023, 21:23

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Президент России счел правильной передачу дела Никиты Журавеля о сожжении Корана из Волгограда чеченским следователям и заявил, что тот будет отбывать наказание в одном из мусульманских регионов.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая в Волгограде был задержан местный житель Никита Журавель, который записал видео с сожжением Корана. На допросе он заявил, что сделал это по указанию спецслужб Украины. 21 мая председатель Следкома Александр Бастрыкин распорядился передать уголовное дело Журавеля в Чечню. Основанием для передачи дела Следком назвал обращения жителей Чечни, которые попросили признать их потерпевшей стороной. 22 мая Журавель был арестован в Волгограде. Глава Минюста предложил после приговора отправить волгоградца в колонию региона с мусульманским населением. 27 мая Журавель был доставлен в СИЗО Грозного. У здания изолятора собрались жители Чечни, которые потребовали сурово наказать волгоградца. Суд над Журавелем по делу о сожжении Корана должен проходить по месту совершения преступления в Волгограде, а его доставка в Чечню заставляет опасаться за его жизнь, указали пользователи Instagram*.

Решение передать дело в Чечню не только противоречит законодательству, но и создает риск пыток волгоградца и угрозу его жизни, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Рассмотрение дела в Чечне может привести к более суровому наказанию Журавеля, отметил правозащитник Валентин Богдан.

Президент России Владимир Путин подтвердил сегодня, что обвиняемый в сожжении Корана будет направлен в колонию в одном из мусульманских регионов, сообщило сегодня ТАСС.

Дело Никиты Журавеля он привел в пример, комментируя случаи склонения молодежи к проукраинской позиции, заявив, что расследование таких дел надо передавать сотрудникам, принимавшим участие в военной операции на Украине. "Так же, как мы поручили расследовать преступление, связанное с публичным уничтожением Корана, Следственному комитету Чечни. И отбывать наказание будут, как было заявлено министром юстиции [Константином Чуйченко], в местах лишения свободы, расположенных в одном из регионов РФ с преимущественно мусульманским населением", - привело слова президента ТАСС.

Уголовное дело в отношении Журавеля возбуждено по части 2 статьи 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), предусматривающей до трех лет лишения свободы.

Напомним, 23 мая в интернете распространился ролик, на кадрах которого волгоградец извинился перед мусульманами за сожжение Корана. В тот же день в Грозном прошел митинг против сожжения Корана, на который, по официальным данным, собралось около 60 тысяч человек. Участники митинга признались, что представляют учебные и бюджетные учреждения республики по направленным властями разнарядкам. При этом из других мусульманских регионов сообщения о подобных митингах не поступали.

Рамзан Кадыров с начала 2023 года по меньшей мере четыре раза гневно реагировал на случаи сожжения Корана. Кроме того, он публично призывал к расправе над сжигателями Корана. Так, 16 марта Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале ролик, на котором люди в военной форме, похожей на форму вооруженных сил Украины, вырывают страницу из Корана, чтобы разжечь костер. Глава Чечни пообещал заплатить 5 миллионов рублей за казнь участников видеозаписи, на которой страница из Корана использовалась для розжига костра, и 10 миллионов рублей - за взятие их живыми. Пользователи же соцсетей указали на признаки постановочности видеоролика.

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