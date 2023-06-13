Защита сочла недостоверными показания свидетеля по делу об убийстве Кардашова

13 июня 2023, 20:45

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Чечне не смог обеспечить личный допрос свидетелей по делу об убийстве аптекаря из Хасавюрта Алексея Кардашова. Правдивость показаний одного из свидетелей, который в ходе предварительного следствия утверждал, что видел конфликт Кардашова и обвиняемого в его убийстве Саид-Магомеда Омарова, вызывает сомнения, заявила защита.

Как писал "Кавказский узел", в феврале стало известно, что дело об убийстве Алексея Кардашова, в котором обвиняется житель Грозного Саид-Магомед Омаров, передано в Ножай-Юртовский райсуд Чечни. На заседании 5 июня адвокат потерпевшей, матери Кардашова Цили Якубовой, Салман Гамзатханов заявлял, что для справедливого разбирательства необходим личный допрос двоих свидетелей. О важности допроса этих свидетелей говорил также и адвокат Омарова

Алексей Кардашов, владевший аптекой в Хасавюрте, уехал из дома 14 сентября 2017 года и не вернулся, его тело до сих пор не найдено. Следователи считают, что росгвардейцы Бекхан Абдурашидов и Аслан Дукаев вывезли Кардашова в Чечню и оставили Кардашова с Саид-Магомедом Омаровым, который убил Кардашова в ходе ссоры. Основанием для преследования Абдурашидова и Дукаева стали показания Омарова, которые он давал, когда расследование проводилось в Дагестане. Однако после передачи дела в Чечню он внезапно подписал явку с повинной. В ноябре 2020 года Гудермесский горсуд приговорил Омарова к девяти годам строгого режима за убийство Кардашова и кражу его машины. Мать Кардашова заявила, что не верит в виновность Омарова.

В Ножай-Юртовском районном суде Чечни сегодня прошло заседание по делу Саид-Магомеда Омарова. На заседании присутствовали Омаров, его адвокат, прокурор и представители потерпевшей - адвокат Гамзатханов и сотрудник правозащитной организации "Команда против пыток", которая также представляет интересы Якубовой. В зале было трое слушательниц - мать Омарова и еще две женщины, перед началом заседания они общались с подсудимым, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Судья Адван Атаев в начале заседания огласил ответы из МВД и других правоохранительных органов, согласно которым местонахождение свидетелей, о допросе которых просили адвокаты обеих сторон, установить невозможно. По адресам регистрации они не проживают, сведений, что они пересекали границу России, нет. После этого прокурор заявил ходатайство с просьбой зачитать их письменные показания, данные на этапе следствия, так как доставить этих свидетелей в суд не получилось уже несколько раз, и способы их вызова и доставления в суд исчерпаны.

Адвокат потерпевшей возразил, но в итоге были оглашены и показания знакомой Кардашова из Хасавюрта, и свидетеля, который давал показания чеченскому следствию в августе 2019 года.

Ранее адвокат Цили Якубовой заявлял, что в случае, если не будет обеспечен привод свидетеля, который дал показания в 2019 году, в суд, он будет просить, чтобы гособвинение отказалось от данных этим свидетелем показаний, потому что тот "говорил о том, чего знать не мог", и, "по сути, придумывал показания о том, что Омаров мог совершить то, чего не делал".

Показания свидетеля, данные предварительному следствию, были зачитаны в суде. Согласно им, летом 2019 года свидетель увидел в передаче "Дежурная часть" на ГТРК "Вайнах" сюжет об исчезновении Кардашова и вспомнил, что в сентябре 2017 года он находился на автозаправке неподалеку от города Гудермес и, когда заправлял свою машину, видел двоих конфликтовавших мужчин. В связи с этим свидетель заявил, что сам явился в следственные органы и дал показания.

В показаниях утверждается, что на заправке, метрах в 200-х от него, в стороне от дороги, стояла машина серебристого цвета, и между двумя мужчинами, один из которых был в красной футболке, происходил конфликт. "Он заметил, что мужчины что-то выясняли друг с другом, но особого значения этому не придал", - зачитал прокурор показания этого свидетеля.

После того, как свидетель заправил свою машину, он не сразу уехал, и в это время серебристая машина выехала на дорогу, остановившись неподалеку. Он посмотрел на нее - и никого, кроме водителя, не заметил. Через минуту она уехала. Свидетель посмотрел на то место, где происходил конфликт, и там никого не увидел, следует из показаний, оглашенных в суде.

Адвокат потерпевшей Салман Гамзатханов заявил, что правдивость показаний этого свидетеля вызывает сомнения. "Почему-то он прекрасно помнит, что на одном из двух мужчин была одета красная футболка или рубашка с коротким рукавом, то есть он или следственные органы этим хотят подчеркнуть, что там мог находиться именно Кардашов. А во что был одет второй, то есть Омаров, он не пояснил <...> И он вспоминает это по прошествии двух лет, но не помнит обстоятельств, которые являются важными для установления истины по делу, то есть во что был одет Омаров, о чем они говорили между собой в процессе инцидента", - указал адвокат матери Кардашова.

Гамзатханов указал также на противоречия в показаниях свидетеля. В частности, тот заявлял, что стекла в этой серебристой машине, которую он видел, были затемнены, в то время как Циля Якубова говорила, что стекла в автомобиле ее сына затемнены не были.

Кроме того следственные органы не установили по биллингу, находился ли он, действительно, на этой заправке в тот день. При этом мобильный телефон Омарова в тот день, начиная с 19 часов, фиксировался базовыми станциями в городе Грозный. Это установлено материалами уголовного дела. "Это указывает на несостоятельность показаний свидетеля", - сказал Гамзатханов. "Случая, описываемого им (свидетелем), не происходило вообще", - заявил он. Замечания адвоката были приобщены к материалам судебного следствия.

"В уголовном деле нет доказательств, при помощи которых можно было бы проверить достоверность показаний этого свидетеля. И если суд оценит их как достоверные, то будет очень интересно прочитать, чем суд обосновывал свою оценку", - сказал после заседания корреспонденту "Кавказского узла" присутствовавший в суде юрист "Команды против пыток" Илья Платонов.

По его мнению, это дело "не содержит объективных доказательств, на основании которых можно вынести обвинительный приговор".. "Ведь мы помним, что, чтобы суду осудить человека, судья должен быть уверен в таком решении. Уверен в виновности подсудимого, тем более в деле об особо тяжком преступлении", - сказал Платонов, напомнив, что приговор по этому делу уже дважды отменялся более высокими судами.

Следующее заседание назначено на 16 июня, в его рамках состоятся прения.

Напомним, в декабре 2020 года суд в Гудермесе признал Бекхана Абдурашидова и Аслана Дукаева виновными в незаконном задержании Алексея Кардашова, каждый из силовиков был осужден на 3,5 года условно. Весной 2021 года Верховный суд Чечни удовлетворил апелляционную жалобу и отменил приговор, отправив дело на новое рассмотрение в Гудермесский горсуд. 6 июня Гудермесский городской суд приговорил к двум годам условно бывших росгвардейцев Бекхана Абдурашидова и Аслана Дукаева по делу об исчезновении жителя Дагестана Алексея Кардашова. Назначенное наказание несоразмерно и будет обжаловано, заявили представители матери Кардашова.

"Комитет против пыток" внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Юристы организации создали "Команду против пыток".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.