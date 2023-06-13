Кадыров сообщил о переброске батальона "Запад-Ахмат" в Белгородскую область

13 июня 2023, 19:12

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Батальон "Запад-Ахмат" отправится в Белгородскую область, где будет задействован в предотвращении диверсий, отчитался сегодня глава Чечни.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 мая Кадыров объявил о передислокации чеченских бойцов в ДНР, а 4 июня предложил президенту России Владимиру Путину направить в Белгородскую область чеченские подразделения для борьбы с диверсионными группами.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о направлении батальона "Запад-Ахмат", в Белгородскую область. По его словам, соглашение об этом было достигнуто в ходе встречи депутата Госдумы Адама Делимханова с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, представителями Минобороны и с руководством областного управления Росгвардии.

В ходе встречи обсуждались вопросы предотвращения диверсионных атак в приграничных районах, сообщил Кадыров. "В этой работе будут задействованы бойцы батальона "Запад-Ахмат" Минобороны России, которые в тесном контакте с другими российскими подразделениями займутся решением данной задачи", - написал он сегодня в своем Telegram-канале.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков 12 июня опубликовал в своем Telegram-канале фотографию с Адамом Делимхановым. Подробностей встречи он не сообщил, отметив, что состоялось "совещание по текущей обстановке в регионе".

"Кавказский узел" также писал, что после начала спецоперации на Украине власти Чечни объявили о создании ряда новых структур. Так, 26 июня Кадыров сообщил, что в Чечне будут сформированы четыре батальона Минобороны: "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых войдут "исключительно чеченские ребята". До этого в Чечне дислоцировались батальон "Юг" (воинское формирование в составе 46-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии) и 141-й специальный моторизованный полк имени Ахмата Кадырова, сформированный на базе 248-го специального моторизованного батальона "Север".

7 июня Рамзан Кадыров похвалился, что численность спецназа "Ахмат" составляет три дивизии, а большинство трудных ситуаций в зоне военной операции на Украине держится на чеченских бойцах.

Подразделения чеченских бойцов на Украине играют лишь вспомогательную роль, проводя зачистки и прочесывание местности и охрану объектов, и не выполняют функции боевых частей, штурмовых отрядов или военной полиции. При этом Кадыровым и кадыровцами сообщается об освобождении населенных пунктов, рассказывается о встречах с "гостеприимным и дружелюбным" местным населением, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о спецподразделении Ахмат-Грозный".

Что известно об участии чеченских силовиков в военной операции, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о кадыровцах на Украине".

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