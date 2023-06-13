Силовики задержали пикетчицу в Махачкале

13 июня 2023, 18:27

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Полицейские доставили в участок обманутую дольщицу, которая добивалась встречи с главой Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", в Махачкале перед зданием правительства местная жительница провела сегодня одиночный пикет с требованием, чтобы власти помогли обманутым дольщикам, проблема со строительством многоквартирного дома которых не решается более пяти лет. Ранее 75-летняя Гульгез Гаджиева 25 мая провела одиночный пикет на площади у здания правительства Дагестана. Пожилая женщина попросила встречи с главой Дагестана Сергеем Меликовым. Она заявила, что выступает от имени 96 семей дольщиков.

Жительницу Махачкалы, проводившую одиночный пикет от лица обманутых дольщиков, задержали полицейские, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо". Ее доставили в отдел полиции по Советскому району. Девушка требовала встречи с главой Дагестана Сергеем Меликовым. Согласно надписи на плакате, проблема 96 семей дольщиков не решается с 2007 года.

Представитель дольщиков рассказал, что речь идет о дольщиках ООО "Спецтехнологии", которые ждут жилья с 2007 года. "В 2011 застройщиков Муслимовых признали банкротами а у нас началось хождение по мукам, и по судам. Мы, 96 семей, не можем добиться правды! Нас элементарно просто не хотят включать в компенсационный список ДОМ.РФ. Нас сначала включили в него, а потом, под надуманными предлогами, исключили. Мы подавали заявление на проведение митинга, но нам его не одобрили, даже не объяснив причину", - процитировал слова одного из дольщиков "Черновик" в своем Telegram-канале.

На 18.25 мск на сайте главы и правительства Дагестана нет комментариев относительно пикета обманутой дольщицы.

"Кавказский узел" также писал, что 13 февраля глава Дагестана Сергей Меликов распорядился, чтобы муниципальные чиновники собрали и представили правительству информацию обо всех обманутых дольщиках, чтобы власти Дагестана решили эту проблему.

Напомним, в Дагестане обманутые дольщики регулярно жалуются на равнодушие чиновников к их проблеме. Так, 27 января было опубликовано видеообращение к Меликову, в котором дольщики из Дербента попросили о помощи. Дом по улице Сальмана должны были сдать еще в 2016 году, но он до сих пор не достроен, а власти города не решают проблему, пожаловались они.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

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