СВО изменила отношение жителей Северного Кавказа к военной службе

13 июня 2023, 17:39

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На фоне объявленной частичной мобилизации и растущих потерь отношение жителей Северного Кавказа к военной службе изменилось. Раньше ее рассматривали как социальный лифт и возможность заработка, однако массовые акции протеста против мобилизации и незаполненные вакансии в силовых и военных структурах продемонстрировали изменение настроений жителей, отметил Центр защиты прав человека "Мемориал".

Центр защиты прав человека "Мемориал" опубликовал сегодня бюллетень о соблюдении прав человека на Северном Кавказе, который охватывает период с середины июля 2022 года по февраль 2023 года и в основном посвящен участию подразделений и бойцов с Северного Кавказа в военной операции на Украине и событиям, происходившим на Северном Кавказе на фоне военной операции.

Власти пытались привлечь жителей республик для участия в СВО

Власти отчитывались о формировании региональных подразделений, и, помимо Чечни, наиболее активно формирование региональных подразделений шло в Северной Осетии, где кроме созданного еще весной 2022 года батальона «Алания», велось

комплектование еще одного батальона, а глава региона Сергей Меняйло выступил с инициативой "по батальону от каждого района" республики. Ингушские чиновники и сотрудники военкомата по поручению главы республики Махмуда-Али Калиматова также агитировали жителей вступать в «ингушскую роту».

При этом в некоторых северокавказских республиках, например в Дагестане и Ингушетии, изначально формировались небольшие подразделения, всего лишь роты. "Если в случае Ингушетии это можно было бы объяснить относительно небольшой численностью населения — всего около 500 тысяч человек, — то для трехмиллионного Дагестана должны быть иные

причины. Возможно, на том этапе российские власти, помня период активности вооруженного исламистского подполья, опасались давать оружие, военную подготовку и боевой опыт тем, кого они считали потенциальными боевиками, подчеркивается в бюллетене.

Однако, несмотря на усилия властей, в большинстве регионов Северного Кавказа формирование «именных» региональных рот и батальонов провалилось, особой роли на фронте они не сыграли, подчеркнули правозащитники.

Также в регионах активно велась и скрытая мобилизация. В частности, поиск на должности служащих Росгвардии и военных велся через сайты с вакансиями, публикации в социальных сетях.

Так, по данным на 22 июля 2022 года через госпортал "Работа России" власти искали более 22 тысяч военнослужащих, на регионы юга и Северного Кавказа приходилось более 3 600 вакансий.

Частичная мобилизация стала одной из отправных точек изменения отношения к службе

В сентябре 2022 года была объявлена частичная мобилизация. "В Дагестане и Кабардино-Балкарии прошли заметные акции протеста. Даже в Чечне, где режим Рамзана Кадырова уже много лет как сделал такие акции заведомо невозможными, была попытка собрать протестный митинг. В других регионах, например в Ингушетии, громких протестных акций не было, но и мобилизация шла без малейшего энтузиазма и, по сути, саботировалась населением. Более того, именно на Кавказе прошли едва ли не наиболее активные акции протеста против мобилизации среди всех российских регионов", - подчеркивается в бюллетене.

Военная служба на Северном Кавказе в целом пользовалась популярностью: во-первых, в регионе существуют давние воинские традиции, а во-вторых, в условиях бедности рынка труда служба в армии была серьезным и надежным источником дохода и

социальным лифтом, способствуя, среди прочего, последующей карьере на госслужбе. В последние годы российские власти не спешили призывать в армию выходцев из республик Северного Кавказа, особенно тех, где в недавнем прошлом активно действовало вооруженное исламистское подполье, говорится в бюллетене.

Мобилизацию Дагестан принял без восторга, и несмотря на бравурные отчеты о том как мобилизованные прибывают

в военкоматы, садятся в автобусы и отправляются на фронт,в ряде городов и районов проходили массовые протесты. За год военной операции отношение к военной службе в дагестанском обществе заметно изменилось. Если раньше отказ от военной службы и уклонение от призыва расценивалось как трусость и вело к потере уважения окружающих, то теперь,

особенно после мобилизации, такое поведение стало если не социально одобряемым, то по крайней мере приемлемым — поскольку стало достаточно массовым, отметили правозащитники.

25 и 26 сентября 2022 года в Махачкале прошли масштабные акции протеста против мобилизации, они закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты. Правозащитники сообщили о десятках уголовных дел в отношении протестующих. Не менее 148 человек были признаны виновными в административных нарушениях порядка проведения публичных мероприятий в Махачкале, в том числе в отношении Адама Гаджиева был составлен административный протокол о хулиганстве. Против демонстрантов было возбуждено, по меньшей мере, 20 уголовных дел о применении насилия в отношении сотрудников полиции, сообщила в январе Human Rights Watch. Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Мобилизация: как протестует юг России".

Потери на фронте, по числу которых на Северном Кавказе лидирует Дагестан, могут изменить отношение жителей военной службе. Эта служба и военное ремесло издавна пользовались почетом на Кавказе, а в бедных республиках оно было надежным источником неплохого по местным меркам дохода и давало весьма привлекательные карьерные перспективы. Но с началом

военной операции и ростом потерь люди увидели обратную сторону военной карьеры.

Правозащитники подчеркнули, что отсутствие поддержки мобилизации среди населения Дагестана, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии трудно совмещается с тем, что в первые месяцы военной операции жители именно этих регионов охотно записывались в добровольцы. Но это связано с неоднородностью общества, а число людей, готовых идти на службу, с ростом потерь заметно убавилось, говорится в бюллетене.

21 сентября 2022 года Кадыров признал, что в Грозном прошла акция противников мобилизации, их он назвал врагами народа, а мужей протестовавших женщин пообещал отправить на Украину. 2 октября 2022 года Кадыров сообщил, что 24 родственника участниц протестов отправлены на Украину для участия в военной операции. 4 октября 2022 года стало известно, что Адам Мурадов, муж одной из участниц антивоенного митинга в Грозном скончался после того, как силовики заставили его избить жену в наказание за участие в акции протеста, а их 18-летнего сына отправили на Украину. Силовики заставили родственников участниц протестов в Грозном избить их, после чего принудительно мобилизовали мужчин из их семей, подтвердили правозащитники Олег Орлов и Оюб Титиев. 22 августа 2022 года Кадыров пригрозил лишить льгот семьи тех малообеспеченных жителей Чечни, молодые люди из которых отказались записаться в новые чеченские подразделения, назвав отказников тунеядцами.

В Чечне власти использовали методы давления для отправки жителей на военную операцию

Власти в Чечне подавили митинг противников мобилизации, при этом Рамзан Кадыров обещал, что так как республика поставляет большое количество добровольцев, мобилизации не ней не будет. Однако кадровый дефицит усилился с ростом темпов формирования новых чеченских частей. К вербовке новобранцев подключились, по ряду свидетельств, имамы ряда мечетей и местные чиновники, отметили правозащитники

В июле 2022 года стало известно о привлечении имамов к набору в силовые структуры Чечни. В YouTube было опубликовано аудиосообщение, в котором один из имамов мечети в Гудермесе рассказывает подробности того, как поступить в местную полицию. По его словам, там не хватает сотрудников из-за спецоперации на Украине. Имам указал, что 30 сотрудников районной полиции перешли служить в Минобороны, и власти дали указание найти им замену. Участие имамов в пополнении рядов силовиков говорит о том, что кампания по рекрутингу стала непопулярной из-за военной операции на Украине, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Из Чечни на военную операцию чаще всего идут по двум причинам. "Во-первых, ради заработка: в Чечне, как и в других регионах Кавказа, тяжелая ситуация с рабочими местами и социальными лифтами, а клановость в экономической и политической жизни

доведена до предела. Вторая заметная категория «добровольцев» — те, кто чем-либо провинился перед Рамзаном Кадыровым и в наказание отправлен на военную операцию, говорится в бюллетене.

28 июля 2022 года родственники контрактников рассказали "Кавказскому узлу", что уроженца чеченского села повторно отправили на Украину вопреки его желанию, не подписав рапорт об увольнении, а бывшему осужденному за причастность к боевикам силовики предложили "обелить себя" участием в военной операции. В тот же день Кадыров заявил, что чеченские бойцы "по первому приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина" готовы взять штурмом "любой населенный пункт", а сведения о принуждении жителей Чечни к участию в военной операции он назвал сплетнями. При этом 14 июля 2022 года Кадыров пригрозил адом тем, кто допустит даже мысль об отказе ехать на Украину. 13 мая 2022 года чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" сообщила, что десятки жителей Чечни прислали сообщения с просьбой помочь выехать из России, чтобы избежать отправки на Украину. По утверждениям этих людей, они не являются работниками силовых или военных структур, но даже инвалидность не спасает от отправки на Украину, заявил "Вайфонд".

При этом роль чеченских подразделений в ходе военных действий на Украине, несмотря на многочисленные отчеты Рамзана Кадырова, незначительна, отметили правозащитники. "На первых порах к «кадыровцам» относились серьезно, даже с опасением, и это отношение изо всех сил старался поддерживать сам Кадыров. Со временем стало понятно, что никакими собственными успехами "кадыровцы" похвастаться не могут, что неудивительно: "кадыровцы" — Росгвардия, их прямые задачи — "зачистки" уже контролируемой территории или действия против малочисленных групп повстанцев в условиях подавляющего численного и абсолютного огневого превосходства, а для регулярной линейной войны они просто не предназначены", - подчеркнули правозащитники.

Подразделения чеченских бойцов на Украине играют лишь вспомогательную роль, проводя зачистки и прочесывание местности и охрану объектов, и не выполняют функции боевых частей, штурмовых отрядов или военной полиции. При этом Кадыровым и кадыровцами сообщается об освобождении населенных пунктов, рассказывается о встречах с "гостеприимным и дружелюбным" местным населением, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о спецподразделении Ахмат-Грозный". Что известно об участии чеченских силовиков в военной операции, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о кадыровцах на Украине".

Потери в ходе военной операции

По данным правозащитников, с начала военной операции на 1 марта 2023 года в ее ходе погибли 392 уроженца Дагестана, 186 - Северной Осетии, 61 - Кабардино-Балкарии, 37 - ингушетии, 143 - Из Чечни, 13 из Карачаево-Черкесии. подсчеты основаны на официальных данных и данных источников, в частности, по Чечне использованы данные, собранные юристом Абубакаром Янгулбаевым.

"Кавказский узел" на ту же дату, основываясь на официальных данных, сообщал о гибели 390 жителей Дагестана, 154 - Северной Осетии, 85 - Кабардино-Балкарии, 31 - Ингушетии, 88 - Чечни, 12 - Карачаево-Черкесии.

На 13 июня официально подтверждена на Украине гибель не менее 1121 уроженца СКФО. Наибольшее число погибших приходится на Дагестан – 525. Подтверждена гибель 185 силовиков из Северной Осетии, 156 – из Ставропольского края, 102 – Чечни 1 , 96 – из Кабардино-Балкарии 2 , 36 – из Ингушетии и 21 – из Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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