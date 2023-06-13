Жительница Владикавказа наказана за распространение песни Муцураева в соцсети

13 июня 2023, 16:41

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Суд во Владикавказе признал местную жительницу Ольгу Зинкину виновной в распространении экстремистских материалов и назначил ей штраф.

Как писал "Кавказский узел", в 2010 году более 30 песен барда Тимура Муцураева были признаны экстремистскими и внесены в федеральный список запрещенных к распространению материалов. За их публикации грозит штраф от одной до трех тысяч рублей или до 15 суток ареста. 5 июня стало известно, что суд в Дербенте оштрафовал жителя Грозного за публикацию в мессенджере песни Муцураева.

Ольга Зинкина опубликовала песню Тимура Муцураева "Они ушли" на своей странице в соцсети "ВКонтакте". В суде жительница Владикавказа признала вину и заявила о раскаянии. Женщину признали виновной в распространении экстремистских материалов и обязали выплатить государству тысячу рублей, пишут сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Тимур Муцураев известен в Чечне со времен первой военной кампании. Он исполнял на русском языке песни о войне, а позже в его творчестве появились религиозные мотивы и призывы к джихаду.

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