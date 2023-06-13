Жители поселка на Каспии попросили президента Азербайджана обеспечить доступ к морю

13 июня 2023, 23:14

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Прибрежная территория у поселка Бузовна застраивается частными пляжами, что мешает доступу жителей села к морю и нарушает законы Азербайджана, заявили местные жители в обращении к президенту. В 2022 году Ильхам Алиев уже распоряжался о сносе самостроев, но в этом году строительство вновь возобновилось, отметили они.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2022 года жители поселка Бузовна в Хазарском районе Азербайджана рассказали, что добились начала сноса самостроев в прибрежной зоне Каспийского моря, где частники строят виллы, высокие ограждения и выпиливают скалы для размещения ресторанов. Местные чиновники уточнили, что снос производят сами владельцы самостроев. 13 июня местные жители пожаловались, что снос самостроев остановлен. Они призвали президента Азербайджана Ильхама Алиева повлиять на ситуацию, после этого снос самостроев был продолжен.

Ранее жители поселка Бузовна проводили организованные субботники, убирая на пляже мусор, а также записали обращение к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с призывом выполнять закон, запрещающий возводить строения на береговой полосе. Они также требуют сохранить природные береговые скалы, разрушаемые строителями частных вилл, рассказал "Кавказскому узлу" один из активистов Эльбек Ализаде.

В прошлом году жителям поселка Бузовна удалось добиться сноса части самостроев. Однако в этом году на берегу началось сооружение заборов, обустройство обособленных пляжи. Жители поселка сняли и распространили в социальной сети видеоролик с обращением к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, демонстрируя кадры с видеоизображениями заборов и закрытых пляжей. Бузовнинцы попросили президента вмешаться и прекратить захваты общественных территорий морского отдыха. "Мы - местные жители больше не можем терпеть варварскую оккупацию природы, продолжающуюся 20 лет. Просим освободить наш берег", - говорится в видеообращении жителей поселка Бузовна к президенту.

В ролик включены кадры выступления Ильхама Алиева в прошлом году, где он говорит о том, что строителями незаконных сооружений на берегу являются чиновники, и в результате проведенного расследования составлен список этих государственных служащих.

В прошлом году жители поселка направляли президенту Азербайджана коллективное обращение, которое подписали около 800 человек, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" активист Элбек Ализаде. В обращении содержались просьбы не только освобождения береговых скал от незаконных строений, но также по строительству канализации. обеспечения питьевой водой и строительству дорог в поселке. Письмо было передано в администрацию президента. "Асад Зейналов многократно обращался в исполнительную власть Хазарского района, последнее обращение было в апреле 2022 года. Затем были другие письменные обращения от различных жителей", - сказал Ализаде.

Во всех обращениях бузовнинцы просят убрать частные строения, закрывающие доступ жителей к морю, ликвидировать изолированные незаконные частные пляжи, убрать построенные на берегу каменно-бетонные строения.

В 2022 году бузовнинцы составили и представили местной власти список из 15 незаконных строений на берегу, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" активист Сейфулла Азер. "После обращения две постройки были не до конца снесены, а четыре совершенно нетронуты. Более того, в этом году владельцы некоторых снесенных строений стали восстанавливать убранные сооружения. Хозяева построек заявляют, что у них есть разрешительные документы на строительство. В видеоотчете для президента показаны шесть таких строений, возведенных частично на прибрежных скалах, об исторической и природной ценности которых заявлял Ильхам Алиев", - сказал Азер.

Жители Бузовны возмутились тем, что поручения президента не исполняются. "Чиновники ни во грош не ставят требование президента Алиева. В Азербайджане нет выполнения законов", - сказал корреспонденту ""Кавказского узла" Ихтияр Абушов "Мы в детстве здесь играли, выросли на морских скалах. А теперь не можем туда пройти. Как такое возможно? Кто разрешил строительство? Как только я поставлю камень, чтобы построить что-то у себя во дворе, сразу появляется полиция. А такие виллы на берегу построены - где власть, почему не видит?" - подчеркнул Балами Джабаев.

Ряд жителей предположили, что президент в курсе застройки берега. "Станет президент наказывать своих людей? Как будто мы жалуемся президенту на него самого. Невозможно пройти к морю, понаставлены шлагбаумы, как будто приватизированы берег и море. Уничтожены исторические скалы, на которых снимались знаменитые азербайджанские фильмы. Нет уважения к истории, культуре, природе", отметил Мирза Агабейли.

Еще один житель, Вахид Гамидов, предложил жителям самим бороться с незаконным строительством.

Жители поселка сообщили, что по их требованию на днях местный муниципалитет установил на пути к береговым скалам объявления с предупреждениями о запрете мусорить, повреждать скалы, убивать животных, разжигать огонь, отправлять естественные надобности, устанавливать мангалы. Указано что за нарушение будет штраф в размере 50 манат (около 29 долларов США). Одно из объявлений установлено рядом с частным забором, уходящим в море и закрывающим доступ к морю.

Проблему незаконного строительства в прибрежной зоне удается решить на уровне местной власти, указал Сейфулла Азер. "Сожалеем, что приходится беспокоить президента страны, когда проблему можно было решить просто на уровне Хазарского района. Но как показывает практика, администрация района и исполнительная власть Баку не осознают неотложность разрешения проблемы и ценность исторического природного памятника - прибрежных скал. Чиновники не осознают свой вандализм. Чтобы добиться мирного разрешения проблемы, нам приходится снова обращаться к президенту за поддержкой", - сказал он.

Министерство экологии Азербайджана отказалось комментировать требование бузовнинцев об освобождении прибрежных скал В пресс-службе ведомства корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что происходящее относится к ведомству исполнительной власти Хазарского района.

В исполнительной власти Хазарского района корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что вопрос относится к компетенции муниципалитета поселка Бузовна. Комментарий главы муниципалитета поселка Бузовна Эмина Алиева получить не удалось.

Если речь идет о береге, на который не выходят населенные пункты, строительство платных пляжей может быть разрешено так как частники очищают берег и берутся заботиться о безопасности отдыхающих, отметил депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа. "Но когда захватываются берега, принадлежащие населенным пунктам и предназначенные для общественного пользования, заграждения недопустимы", сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Наряду с берегом в поселке Бузовна депутат перечислил пляжи в поселках Пиршаги, Кюрдаханы, где также нарушаются права граждан на свободное пользование морем.

В социальной сети размещены жалобы жителей поселка Бильгя, которым пеший выход к морю закрыл курортный комплекс Sea Breеzе Resort, принадлежащий бизнесмену и певцу Эмину Агаларову. Жителям некоторых кварталов в Бильгя, находящихся непосредственно за курортным комплексом, его администрация выдала цветные полоски для ношения на запястье и позволяющие пройти к морю по территории комплекса. Но жители соседних кварталов тоже лишены доступа к морю вследствие перекрытия пешеходных путей. Они требуют от Sea Breeze выдать им разрешительные полоски, чтобы также бесплатно проходить к морю.

Законодательство Азербайджана запрещает ограничение доступа к морю граждан, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Аслан Исмаилзаде. "Запрещены ограничения на землях, находящихся в 20-50-метровой полосе Каспийского моря. Эти земли находятся в исключительной собственности государства. Они могут быть предоставлены в пользование и аренду, могут быть ограждены путем возведения забора или иными способами при условии, что это не ограничивает доступ к морскому берегу. Проезд на указанные земельные участки может быть ограничен решением соответствующего органа исполнительной власти лишь в связи с обеспечением экономических интересов или интересов безопасности государства", - указал он.

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