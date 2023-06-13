Лолаева потребовала признать неконституционной статью о дискредитации армии

13 июня 2023, 15:27

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Комик из Северной Осетии Ариана Лолаева направила в Конституционный суд жалобу с требованием признать неконституционной статью о дискредитации армии, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал".

Как писал "Кавказский узел", в суд Владикавказа поступило административное дело в отношении местной жительницы Арианы Лолаевой, обвиняемой в дискредитации вооруженных сил России. Промышленный районный суд Владикавказа оштрафовал Лолаеву на 50 тысяч рублей, Верховный суд Северной Осетии оставил это решение в силе. Защита Лолаевой направила жалобу в кассационный суд по делу о дискредитации армии. Призывы к миру и критику властей нельзя расценивать как дискредитацию армии, говорится в жалобе.

Административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Юристы Центра защиты прав человека "Мемориал" подали в Конституционный суд жалобу Арианы Лолаевой на статью о дискредитации армии Жалоба подана после того как кассационная инстанция оставила в силе штраф Лолаевой по статье о дискредитации армии, говорится в сообщении в Telegram-канале Центра.



Лолаева присоединилась к волне жалоб в Кассационный суд против статьи о дискредитации армии, которую запустили юристы и правозащитники правозащитного проекта "ОВД-Инфо"*, Благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям* ("Русь сидящая")*, Центра защиты прав человека "Мемориал"* и несколько адвокатов. 31 мая этого года такую же жалобу подал сопредседатель Центра "Мемориал" Олег Орлов.

8 июня суд в Москве начал рассматривать уголовное дело сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова, обвиненного в дискредитации военных. Поводом для уголовного преследования правозащитники стал размещенный в Facebook** русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart, в которой осуждается военная операция России на Украине. Орлову грозит до трех лет лишения свободы. В суде Олег Орлов отказался признать вину и заявил, что не понимает сути обвинения. Он рассказал, что подал жалобу с требованием признать неконституционной административную статью о дискредитации армии.

"Мы с коллегами смогли собрать около 20 дел для коллективного обращения и призываем Конституционный суд дать на него ответ. Мы заявляем, что преследование за неудобное мнение нарушает целый ряд положений Конституции, в первую очередь — гарантии свободы мысли и слова, запрет государственной идеологии и дискриминации", — приводятся в публикации слова юриста ЦЗПЧ "Мемориал" Жаргала Будаева.

На своей странице в Instagram** к 14.50 мск 13 июня Лолаева не прокомментировала подачу жалобы в Конституционный суд. Последнее сообщение на ее странице датировано 28 мая и посвящено анонсу предстоящего концерта.

"Кавказский узел" также писал, что 9 октября 2021 года стендап-комики Саша Ни и уроженка Владикавказа Ариана Лолаева опубликовали видео с извинениями за непристойные шутки, касающиеся осетин, которые были произнесены во время Roast Battle-2020. Даже после двух публичных извинений за шутки об осетинах Ариане Лолаевой продолжали поступать угрозы, сообщила ее тетя. Соцсети стали площадкой для безнаказанной травли, а публичные унижения вслед за Чечней и Дагестаном входят в практику и в Северной Осетии, указали аналитики.

Видео с кадрами Roast Battle-2020 было опубликовано, в частности, на странице pozor_ossetia в Instagram. В нем Александр Ни отпускает непристойные шутки в адрес Арианы Лолаевой, подчеркивая ее национальность. В своем выступлении комик провел аналогию между осетинским пирогом и женскими половыми органами. "Прозвучала шутка в мой адрес, которая задела чувства моих соотечественников. Я не в первый раз сталкиваюсь с травлей в интернете, но в этой ситуации я абсолютно понимаю ее резонность, я осознаю причину гнева и недовольства людей", - покаялась тогда Ариана Лолаева.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесено в реестр иноагентов

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.