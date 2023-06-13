Янгулбаев опроверг родство семьи беженцев из Чечни с Басаевым

13 июня 2023, 11:57

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Родственники Шамиля Басаева отрицают, что его дочь и внук уехали из Чечни в Германию, сообщил чеченский оппозиционер Абубакар Янгулбаев.

Как информировал "Кавказский узел", 11 июня правозащитник Абубакар Янгулбаев сообщил, что дочь Шамиля Басаева покинула со своим сыном Россию и прибыла в Германию, где попросила убежище. Он высказал опасение, что власти этой страны могут ответить отказом и депортировать их в Россию. Издание "Кавказ. Реалии"* уточнило, что речь идет о Хаве Абдулмежидове.

По словам Абубакара Янгулбаева, с ним связались члены семьи Шамиля Басаева.

"Со мной связались члены семьи Шамиля Басаева, <они> утверждают, что никто из них в Германии не находится, в помощи не нуждается и законных внуков у него нет", - написал он 12 июня в своем Telegram-канале.

При этом он отметил, что сведения о том, что члены семьи, которые прибыли в Германию, подвергалась преследованиям со стороны властей в России, "не подлежат сомнению и не опровергались".

Напомним, ранее Янгулбаев написал в своем Telegram-канале, что дочери Басаева пришлось уехать из Чечни после того, как ее сын получил повестку после начала мобилизации. Сначала они уехали во Владикавказ, а затем через Хорватию – в Германию.

Изначально выглядело сомнительным, что внуки Шамиля Басаева, если таковые действительно имеются, могли бы спокойно жить в Чечне, написал пользователь rico в комментарии к материалу на "Кавказском узле" о том, что дочери и внуку Басаева грозит депортация.

"Еще более нереальным представлялся факт того, что некие силовики могли просто прийти и вручить повестку в военкомат внуку Басаева, угрожать его матери и сидеть ждать, пока он явится к ним, для последующей отправки в зону боевых действий. Как в Чечне принуждают людей становиться "добровольцами", хорошо известно. Внуку Басаева никто бы никаких повесток не выписывал, его бы просто забрали из дома и отправили сначала на базу в Гудермес, а затем и на Украину, сняв при этом "патриотичный" ролик о том, как внук знаменитого террориста, воевавшего против России, идет сражаться за Россию", – отметил комментатор.

Шамиль Басаев был руководителем штурма Грозного в августе 1996 года, организатором терактов и захвата заложников в Буденновске в 1995 году, театрального центра на Дубровке в Москве в 2002 году, школы в Беслане в 2004 году. А также руководителем вторжения боевиков на территорию Дагестана в 1999 году и нападения на Нальчик в октябре 2005 года.

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