Шахтеры Чиатуры объявили голодовку

13 июня 2023, 13:24

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В голодовке с требованием повышения зарплаты и улучшения условий труда участвуют десять шахтеров компании Georgian Manganese.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня рабочие шахт в Чиатуре заявили, что уже четвертый день проводят забастовку, требуя достойной оплаты и условий труда. Они перешли к уличным протестам, к которым присоединились семьи шахтеров. Протест будет продолжаться до тех пор, пока требования шахтеров не будут полностью выполнены, заявили протестующие. На пятый день забастовки они призвали власти Грузии вмешаться в их конфликт с компанией Georgian Manganese. 12 июня они прошли маршем по улицам Чиатуры и установили палатку перед мэрией.

В апреле 2021 года работа всех 13 шахт по добыче марганцевой руды в Чиатуре была остановлена из-за забастовки шахтеров, которые потребовали повысить зарплату на 50%. К 26 апреля все 3700 шахтеров Georgian Manganese прекратили забастовку и вернулись к работе. Компания Georgian Manganese с 1 мая 2021 года повысила зарплату всем шахтерам, однако лишь на 25%.

Десять шахтеров начали голодовку в Чиатуре. Они объяснили, что были вынуждены прибегнуть к такой акции, поскольку Georgian Manganese не пошла на уступки. Предложения, которые выдвинула компания, не устроили шахтеров, заявили участники акции в эфире телекомпании "Мауцкебели".

"Власти должны понимать, что практически все благополучие региона зависит от результатов труда шахтеров. Два года назад была масштабная забастовка, и сейчас мы опять вынуждены бастовать. Невозможно выживать на нашу мизерную зарплату", - сказал один из участников голодовки, слова которого перевела корреспондент "Кавказского узла".

Главные требования шахтеров - достойная зарплата, улучшение условий труда и соблюдение трудовых норм. 12 июня встреча с представителями Georgian Manganese прошла безрезультатно, протест будет продолжен, пока требования шахтеров не будут выполнены, заявили также участники забастовки, начатой восемь дней назад.

Ранее Georgian Manganese на фоне протестов выпустила заявление, в котором говорится, что из-за кризиса на рынке ферросплавов компания предлагает своим сотрудникам модифицированные условия работы, чтобы не прерывать их деятельность. В компании заверили, что зарплата, отдых и рабочее время сотрудников в течение месяца остаются неизменными, несмотря на кризис. Шахтеры назвали диалог с компанией неконструктивным, передает "ТВ Формула".

Прежде, чем начать голодовку, шахтеры 12 июня дали компании время до конца дня на исполнение их требований, включающих повышение заработной платы, улучшение охраны труда, соответствующего оборудования, улучшение вентиляции в шахтах и ​​возврата к прежнему графику работы, пишет информагентство Netgazeti.

"Это не было внезапным решением, мы думали об этом, но мы не собирались начинать голодать именно сегодня. Этому способствовало заявление, опубликованное Georgian Manganese. Это именно то, против чего мы протестовали. Ни на какие уступки они не пошли", - рассказал один из шахтеров после начала голодовки.