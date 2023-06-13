Житель Ставрополья задержан по делу об атаке Басаева на Дагестан

13 июня 2023, 12:49

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В Минеральных Водах задержан местный житель Рустам Ярбулдыев, которого силовики считают участником нападения на Ботлихский район Дагестана в 1999 году, сообщила сегодня ФСБ.

По данным ФСБ, силовики собрали достаточно доказательств о том, что житель Ставропольского края Рустам Ярбулдыев 1977 года рождения принимал участие в нападении отрядов Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году.

"8 июня 2023 года Ярбулдыев задержан в аэропорту города Минеральные Воды и доставлен в орган предварительного следствия для предъявления обвинения по статьям 209 (бандитизм), 279 (вооруженный мятеж), статьи 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК России и избрания меры пресечения", – сообщила сегодня ФСБ на своем сайте.

Комментариев от представителей Рустама Ярбулдыева не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 6 июня стало известно, что направлено в суд дело жителя Ставрополья Альберта Елакаева и жителя Чечни Алимхана Мусаева, которых следователи также считают участниками нападения на Ботлихский район Дагестана в 1999 году.

Напомним, 7 августа 1999 года на территорию Дагестана вошло более тысячи вооруженных бойцов из Чечни под руководством Шамиля Басаева и иорданца Амира Хаттаба. Более месяца в республике продолжались бои. Лишь 15 сентября 1999 года министр обороны РФ Игорь Сергеев доложил, что территория Дагестана полностью освобождена, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".

Информация о вооруженных инцидентах, взрывах и терактах, произошедших в Дагестане с 1996 года, собрана в материале "Кавказского узла" "Дагестан: хроника террора (1996-2023 годы)".

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