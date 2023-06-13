Автоимпортеры Грузии критически оценили планы властей ограничить ввоз машин

13 июня 2023, 10:44

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Власти Грузии объявили о планах ввести в стране с 2024 года запрет на ввоз машин старше 10 лет, пояснив это заботой об экологии. Этот запрет вызовет рост цен на перевозки и транспорт, а это приведет к увеличению инфляции, заявили в Ассоциации автоимпортеров Грузии.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил о планах властей ввести запрет на ввоз машин, не соответствующих экологическому стандарту "Евро-5", во время заседания правительства 12 июня.

Он уточнил, что планируется ограничить ввоз автомобилей, старше 10 лет – выпущенных до 2013 года. "Первая проблема – это проблема загрязнения воздуха, которая беспокоит всех нас, наших людей, население, сообщество. В нашей столице, да и в крупных городах, с этим очень большая проблема. Это было детально доказано Национальным агентством по охране окружающей среды", – сказал в эфире телеканала "Формула" Гарибашвили, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Премьер-министр подчеркнул, что топливо стандарта "Евро-5" в Грузии имеется в достаточно количестве. И что по мнению специалистов основной причиной загрязнения воздуха являются неисправные автомобили.

"Наше решение состоит в том, чтобы регулирование для автотранспортных средств вступит в силу с 1 января 2024 года, а для автобусов и грузовиков – с 1 января 2025 года. Мы хотели дать более разумные сроки. С этих дат в стране больше не будет регистрироваться некачественные автомобили. Решение не распространяется на уже ввезенные в страну автомобили, и на транспортные средства, ввозимые в целях реэкспорта и транзита", – пояснил премьер-министр.

В Ассоциации автоимпортеров Грузии выступили против введения запрета на ввоз машин старше 2013 года. В объединении считают, что если запрет будет введен, то автомобиль сможет себе позволить только часть жителей, что приведет к дефициту в сфере перевозок, и росту транспортных расходов, а также повышению стоимости товаров. В ассоциации отметили, что в итоге в стране ускорится инфляция.

12 июня ассоциация распространила заявление, в котором отметила, что запрет на ввоз машин старше 2013 года увеличит риски коррупции в сфере технического осмотра. В объединении предложили ввести переходной период, длительностью около трех лет, в течение которого автомобилисты смогут заменить автомобили не соответствующие стандарту "Евро 5" на другие.

Ассоциация также отметила, что проблему можно было бы решить за счет снижения пошлины на ввоз машин.

"Кавказский узел" также писал, что жители Грузии регулярно жалуются на рост цен на товары. В частности 5 марта они отметили, что из-за подорожания вынуждены пересмотреть свой рацион и отказаться от ряда продуктов.

При этом Ираклий Гарибашвили поручил разработать законопроект о свободной торговле, которая, по его задумке, позволит регулировать цены на продукты питания. Подобные нововведения только вредят, так как импортеры снизят поставки продуктов, заявил экономист Михаил Токмазишвили.

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