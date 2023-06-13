Чеченские силовики отправляют Исмаилову в Грозный

13 июня 2023, 09:49

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Силовики из Чечни приобрели билет на самолет из Москва до Грозного для сбежавшей от семейного насилия жительницы Чечни Селимы Исмаиловой. Вылет запланирован на 10 утра, сообщила адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 июня стало известно, что силовики из Чечни приехали в московский аэропорт, чтобы забрать сбежавшую от семейного насилия Селиму Исмаилову. Девушка очень подавлена и опасается, что ее могут вернуть в семью, рассказала адвокат.

Чеченские силовики купили билет на самолет до Грозного для Селимы Исмаиловой. Минувшей ночью Исмаилову увезли из ИВС отделения полиции аэропорта Внуково в больницу с подозрением на аппендицит. Подозрение не подтвердилось после чего она была отправлена назад в изолятор. Тем временем силовики из Чечни купили ей билет на самолет, сообщила адвокат Исмаиловой Анастасия Тюняева, слова которой приведены сегодня в Telegram-канале Ксении Собчак "Кровавая барыня" .

Адвокат предположила, что 12 июня Исмаилову чеченские силовики не стали вывозить в Грозный, чтобы не привлекать внимание. "Возможно, это был такой хитрый план, чтобы мы расслабились, а в итоге всё было сделано достаточно цинично. Мы сейчас звоним в прокуратуру, пытаемся это как-то обжаловать, но надежды мало. У них билет на 10 утра", – привел слова Тюняевой Telegram-канал "Осторожно Media".

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники отметили, что в России необходимо принять специальный закон, который бы запрещал родственникам приближаться к пострадавшим от насилия или возвращать их в семью при помощи силовиков. Из-за того что юридические механизмы не работают, похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовной ответственности для похитителей, а власти предпочитают не замечать проблему. Все известные меры противодействия домашнему насилию могут быть бесполезны, в особенности в регионах Кавказа, отметили они.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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