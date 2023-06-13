Подтверждена гибель в ходе СВО четверых военных из Дагестана

13 июня 2023, 09:29

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Гавриил Клименко, Магомед Джафаров, Шамиль Абдулвагабов и Эльбрус Зубаилов погибли на Украине. С начала специальной военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 525 жителей Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 июня стало известно, что на Украине погиб Абдулкерим Мирзаев из Кайтагского района. Он стал, по меньшей мере, 521-м жителем Дагестана, чья гибель в ходе специальной военной операции (СВО) была подтверждена официально.

В ходе проведения спецоперации на Украине погибли старший лейтенант Гавриил Клименко, старший сержант Магомед Джафаров, младший сержант Шамиль Абдулвагабов и ефрейтор Эльбрус Зубаилов. Глава Дагестана Сергей Меликов передал их родственникам ордена Мужества, которыми погибшие военные награждены посмертно, сообщила 8 июня "Дагестанская правда".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 525 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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