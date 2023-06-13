Ростовский концерт Anacondaz отменен после пацифистских высказываний музыкантов

13 июня 2023, 08:32

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Концерт астраханской группы Anacondaz, запланированный на 8 июля в Ростове-на-Дону, отменен. Ранее музыканты выступили с критикой специальной военной операции.

Администрация "Кроп арены" в Ростове-на-Дону, на которой 8 июля должен был состояться концерт астраханской рэп-рок группы Anacondaz, отмену мероприятия никак не пояснила. При этом объявление об отмене было опубликовано в группе "Кроп арены" в соцсети "Контакте" еще 6 июня. В сообщении администрация "Кроп арены", помимо возврата билетов, предложила людям, которые их купили, обменять их на билеты на любой другой концерт, который пройдет на этой площадке.

Около года назад группа Anacondaz уже переносила свой концерт в Ростове-на-Дону, аналогично она поступили и в начале текущего года, отметил 12 июня "Ростов-на-Дону Онлайн".

Ранее концерты Anacondaz отменяли в ряде городов России. В Екатеринбурге он был сорван по инициативе прокуратуры из-за пацифистской позиции исполнителей. Anacondaz высказались против спецоперации на Украине в первый день ее проведения – 24 февраля 2022 года, отметили "Кавказ. Реалии"*.

На сайте группы Anacondaz на 07.55 мск нет комментариев относительно отмены концерта в Ростове-на-Дону, запланированного на 8 июля.

"Кавказский узел" также писал, что в городах юга России неоднократно отменялись ранее концерты и выступления различных исполнителей из-за их позиции относительно проведения спецоперации на Украине. Так, 22 марта стало известно, что мэрия Ростова-на-Дону убедила собственника концертной площадки отменить выступление "Машины времени" из-за "отрицательного влияния" лидера группы Андрея Макаревича* на горожан. В тот же день стал известно, что отменены ростовские концерты групп "Мумий Тролль" и "ДДТ".

В феврале Александр Ревва сообщил об отмене своих концертов в Ростове-на-Дону и Краснодаре, объяснив это техническими причинами, и пообещал, что выступления состоятся осенью. Концерты Реввы были отменены на фоне призыва в соцсетях не посещать выступления комика из-за его позиции по поводу военной операции на Украине.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включены в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.