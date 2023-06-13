Отношение в Казбековской больнице к пациентам рассердило пользователей соцсети

13 июня 2023, 07:47

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Двое страдающих почечной недостаточностью жителей Казбековского района пожаловались, что врачи не выдают положенное им бесплатное лекарство, и что когда они попытались узнать причины, то едва не подверглись физическому насилию. Жители Дагестана, просмотревшие ролик в соцсети с их жалобой, потребовали наказать сотрудников Казбековской районной больницы.

Видео, на котором , страдающие хронической почечной недостаточностью жители Дагестана Батырхан и Ханмирза пожаловались, что врачи Казбековской районной больницы не выдают им бесплатно лекарства, было опубликовано 10 июня на YouTube-канале общественной организации "Монитор пациента".

Батырхан рассказал на видео, что он и Ханмирза являются инвалидами первой группы. Хроническая почечная недостаточность у Батырхана началась после вакцинации от коронавируса. В месяц ему нужно две упаковки препарата "Мирцера", одна стоит 13 тысяч рублей. При этом размер его пенсии по инвалидности составляет 20 тысяч рублей.

"Семь месяцев я покупал лекарства, пока были деньги. Потом закончились, и я остался без них", – сказал Батырхан.

Также он рассказал, что три раза в неделю он ездит на гемодиализ (метод внепочечного очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности, – прим. "Кавказского узла") в Хасавюрт. "Это обязательно. <…> Без этого нас потом на носилках понесут", – объяснил Батырхан.

По его словам, после того, как закончились лекарства, он и Ханмирза обратились к врачу в районную поликлинику, расположенную в селе Дылым, которое является центром Казбековского района. Они спросили у врача почему им не выдают лекарства. Врач на это позвала своего знакомого, который намеревался подраться с инвалидами первой группы. Батырхан подчеркнул, что после этого он и Ханмирза опасаются обращаться в эту больницу.

Также инвалид пожаловался, что ему не предоставляют бесплатный транспорт до больницы в Хасавюрте и обратно. По его словам, таксисты, узнав, что у него хроническая почечная недостаточность, отказывают его везти, так как боятся, что он умрет в дороге и им придется отвечать. В результате Батырхан и Ханмирза каждый месяц тратят на дорогу 18 тысяч рублей.

"Два раза мы в Минздраве [Дагестана] были", – отметил Батырхан.

"Попытались прорваться к [главе Минздрава Дагестана Татьяне] Беляевой", – добавил Ханмирза.

"Нас не пускают к Беляевой, от нас уже и нас главврач прячется. От нас убегают, нас не принимают", – подчеркнул Батырхан.

Видео с жалобой Батырхана и Ханмирзы, что врачи отказываются им выдавать лекарства, также было опубликовано сегодня в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны более 171 тысячи пользователей. На 07.20 мск этот пост набрал 203 отметки с реакцией пользователей и 108 комментариев.

"По ОМС вроде как обязаны бесплатно выписывать. "Позвала какого-то парня, который полез драться с инвалидами". Это не криминальные хроники, это наши бессовестные люди, которые даже беременным не хотят выписывать лекарства", – заявила Шуана Исхакова.

"Жаль людей. Вполне допускаю, что врачи не виноваты, просто нет финансирования. Но кому от этого легче?" – отметила Ярослава Абдулаева.

"И это только случай, который предали огласке. А сколько таких по всей республике?" – задался вопросом Рамазан Абдулатипов.

"Такая благородная профессия – врач, и такие неблагородные врачи", – подчеркнул пользователь с ником Тихое Безумие.

"Под суд и оставить без прав на работу", – призвала Наталья Бутаева.

На 07.20 мск на сайте Минздрава Дагестана нет комментариев относительно жалобы пациентов с хронической почечной недостаточностью, что врачи не выдают им лекарства.

"Кавказский узел" также писал, что жители Дагестана регулярно жалуются на низкое качество медицинских услуг в республике. Также 23 апреля глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал работу Минздрава Дагестана. Критика в адрес ведомства звучала и со стороны главы Совфеда Валентины Матвиенко. Перед этим федеральный телеканал 10 июня 2022 года опубликовал репортаж о фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) в Дагестане. В нем было сказано, что многие ФАПы не имеют оборудования, из-за чего медперсонал лечит пациентов словно в условиях XIX века. 19 июля 2022 года Минздрав Дагестана признал проблемы с ФАПами в республике.

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