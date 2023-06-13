Дагестан и Кабардино-Балкария стали лидерами по росту числа разводов на Юге России

13 июня 2023, 06:51

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В Дагестане за январь-апрель текущего года число разводов увеличилось на 75%, а в Кабардино-Балкарии на 42%. Во всех регионах ЮФО и СКФО в январе-апреле текущего года распалось больше семей, чем за тот же период прошлого года, свидетельствуют данные Росстата.

На существенный рост числа разводов в Дагестане 12 июня обратило внимание издание "Кавказ. Реалии"*.

Согласно данным, опубликованным на сайте Росстата, среди регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в январе-апреле больше всего пар развелись в Дагестане. За первые четыре месяца года в республике произошло 6276 развода. Это на 75% больше, чем за тот же период прошлого года.

На втором месте антирейтинга расположилась Кабардино-Балкария, где количество расторгнутых браков возросло на 42% (1345 разводов), на третьем месте Северная Осетия – больше на 41% (1342 развода). В Чечне расставшихся пар стало больше на 40%. В республике за январь-апрель текущего года распались 2926 браков.

В Ингушетии разводиться стали чаще на 29%. В республике за первые четыре месяца текущего года распались 909 браков. В Ставропольском крае расстались на 11,5% больше супругов, в регионе за январь – апрель произошло 3835 разводов.

Среди регионов Южного-Федерального округа (ЮФО) по росту динамики разводов на первом месте оказалась Калмыкия. За январь-апрель в республике распались 467 браков, что на 35,3% больше, чем за тот же период прошлого года.

В Адыгее развелись на 16% пар больше (645), в Краснодарском крае число разводов возросло на 12,5% (9611), в Астраханской области – на 11,9% (1632), в Ростовской области – на 5,9% (6142). Замыкает список Волгоградская область, где за январь-апрель разводов стало больше на 2,8% (3324).

"Кавказский узел" также писал, что власти Чечни регулярно отчитываются и примирении разведенных пар. В июле 2017 года по распоряжению главы Чечни Рамзана Кадырова в республике были созданы комиссии по урегулированию семейных конфликтов. Воссоединение семей в Чечне происходит под давлением и зачастую становится травматичным для тех, кто в силу разных факторов решил развестись, указали 10 февраля аналитики, комментируя отчет о воссоединении семей в Чечне.

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