Более 40 мин найдено в Азербайджане

13 июня 2023, 05:56

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В районах, которые по итогам осенней войны 2020 года перешли под контроль Азербайджана, за неделю саперы нашли более 40 мин и 57 неразорвавшихся боеприпасов.

Как писал "Кавказский узел", в начале марта власти Азербайджана сообщили, что некоторые районы, которые по итогам осенней войны 2020 года перешли под контроль государства, очищены от мин более чем на 20%, всего найдено и обезврежено более 82 тысяч мин.

Агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) отчиталось о результатах разминирования в районах, которые по итогам осенней войны 2020 года перешли под контроль. За неделю в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах обнаружены 16 противопехотных, 26 противотанковых мин и 57 неразорвавшихся боеприпасов, информирует oxu.az.

За указанный период от взрывоопасных предметов была очищена территория площадью 146 га, пишет media.az.

Напомним, 13 октября 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, и на разминирование этих земель понадобится 30 лет, а затраты он оценил в 25 миллиардов долларов. 11 июля Евросоюз на разминирование территорий выделил Азербайджану 4,25 млн евро. Ранее Великобритания в рамках Программы развития ООН дважды выделила на разминирование в зоне конфликта по 500 тысяч фунтов стерлингов – в июне 2022 года и в сентябре 2021 года.

Разминирование территорий в Нагорном Карабахе может занять годы, сбор и обезвреживание боеприпасов – долгий и сложный процесс, указали в декабре 2020 года опрошенные "Кавказским узлом" военные аналитики.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

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