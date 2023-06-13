Двое военных из Ставропольского края погибли на Украине

13 июня 2023, 03:58

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В ходе спецоперации на Украине погибли военнослужащие из поселка имени Кирова в Труновском районе Ставрополья Илья Дегтярев и Тимур Шахбанов, сообщили местные власти. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 156 жителей Ставрополья.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 июня стало известно, что в ходе специальной военной операции погиб Николай Шиян из села Вознесенское Апанасенковского района. Он стал, по меньшей мере, 154-м жителем Ставропольского края, чья гибель на Украине была подтверждена официально.

Власти Труновского муниципального округа Ставропольского края сообщили об открытии в школе №4 поселка имени Кирова мемориальной доски выпускникам школы Илье Дегтяреву и Тимуру Шахбанову, погибшим в ходе специальной военной операции. Сообщение о церемонии открытия мемориальной доски опубликовано 10 июня в группе округа в соцсети "ВКонтакте".

Про младшего сержанта Илью Дегтярева сообщается, что он после подписания контракта служил в войсковой части Буденновска, погиб возле села Христово в Луганской народной республике. Награжден орденом мужества посмертно. Младший сержант Тимур Шахбанов также служил в Буденновске. Погиб в марте, когда вертолет, на борту которого он летел вместе с другими военными, был сбит ПВО. Также награжден орденом мужества посмертно.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 156 жителей Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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