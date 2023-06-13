Инициативная группа предложила наказывать за признание Нагорного Карабаха частью другого государства

13 июня 2023, 02:59

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Инициативная группа "HayaVote" предложила ввести уголовную ответственность за признание Нагорного Карабаха частью какого-либо другого государства и отрицание геноцида армян.

Как писал "Кавказский узел", 22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана признать Нагорный Карабах частью территории Азербайджана при условии, что Баку наладит со Степанакертом диалог о правах и безопасности карабахских армян. Депутаты парламента Нагорного Карабаха назвали неприемлемым заявление Никола Пашиняна, заверив, что население региона "не откажется от борьбы".

Инициативная группа "HayaVote" из 66 граждан обратилась 12 июня в ЦИК Армении с предложением начать сбор подписей для внесения изменений в Уголовный кодекс Армении. В частности, группа предлагает ввести уголовную ответственность за признание от имени республики Армении Нагорного Карабаха частью какого-либо другого государства и отрицание, оправдание или умаление геноцида армян.

Группа предложила лишать за подобные действия свободы на срок от 10 до 18 лет.

Один из участников инициативы Аветик Чалабян рассказал на брифинге журналистам, что статья 13 закона "О референдуме" гласит о том, что гражданская инициатива может подать заявление в ЦИК для предложения парламенту Армении в порядке гражданской инициативы проекта закона или вынесения на референдум проекта закона о внесении изменений в закон.

Пользуясь этой возможностью, отметил Чалабян, инициативная группа собрала большой пакет документов, в том числе заявление членов инициативной группы, заверенное нотариусом, сам проект закона и его обоснования. ЦИК в течение 10 дней должен дать свой ответ. "Предполагаем, что ответ должен быть положительный и в этом случае через 10 дней начнем сбор подписей", - отметил активист.

В случае же отрицательного ответа инициативная группа обратится в Административный суд Армении.

По словам Чалабяна, он не считает, что одним лишь сбором подписей можно изменить судьбу страны и пресечь передачу Нагорного Карабаха Азербайджану. По его мнению, должен быть задействован комплекс мероприятий, в том числе в военной и политической сферах, а также проводить акции гражданского неповиновения и в поддержку волеизъявления жителей Нагорного Карабаха. "Однако сбор подписей может стать существенным фактором, поскольку данная инициатива осуществляется в рамках Конституции страны, соблюдая все демократические нормы, которые в Армении никогда не применялись", - отметил Чалабян, добавив, что "этим хотят показать уже нелегитимным властям Армении, а также их зарубежным спонсорам, что население Армении не поддерживает ведущую политику".

Он также отметил, что в самом Нагорном Карабахе данную инициативу приветствуют.

Первый омбудсмен Армении Лариса Алавердян в комментарии журналистам отметила, что очень важно показать, что власти действуют против воли собственного народа.

По ее словам, в случае, если власти все же подпишут какой-либо документ, предполагающий признание Нагорного Карабаха в составе другого государства и отрицание геноцида армян, то принятые изменения в Уголовный кодекс, согласно инициативе "HayaVote", автоматически делает незаконным поставленную властями подпись, а подписанные документы не могут иметь какие-либо правовые последствия.

Алавердян добавила, что нелегитимным является и заявление от 9 ноября 2020 года по Нагорному Карабаху. "Никол Пашинян, поставивший подпись под заявлением, не имеет никакого права подписывать что-либо, касающиеся земель, на которые Армения не имеет суверенитета", - отметила Алавердян.

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