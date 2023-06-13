13 июня 2023, 02:00

Кабардино-Балкария оказалась в хвосте рейтинга регионов России по доступности жилья

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В рейтинге регионов России по доступности жилья предпоследнее место заняла Кабардино-Балкария, для покупки жилья в которой среднестатистической семье придется копить более 13 лет.

Как писал "Кавказский узел", в 2021 году в рейтинге регионов России по доступности жилья последнее место заняла Кабардино-Балкария, среднестатистической семье в которой при среднем уровне зарплаты придется копить на квартиры более 17 лет.

Рейтинг регионов России по доступности жилья в первом квартале 2023 года опубликовало сегодня, 13 июня РИА "Новости". В рейтинге отражено, сколько лет нужно копить на квартиру площадью 60 квадратных метров семье с одним ребенком. Цены на недвижимость брались на начало текущего года.

Среди регионов юга России меньше всего копить придется семьям в Волгоградской области - 5,3 года (при 4,9 годах на начало 2022 года). Подольше придется подождать семьям астраханцев - 6,5 года (5,2 в прошлом году). Жителям Ставропольского края придется копить 7,3 года (6,1 в 2022 году), Ростовской области - 7,5 года (5,7 в прошлом году), Северной Осетии - 8,7 года (6,5 в прошлом году), Адыгеи - 8,9 года (восемь лет в 2022 году), Калмыкии - 10,2 года (6,8 в 2022 году), Ингушетии - 10,4 года (7,3 в 2022 году), Дагестана - 11,4 года (8,7 в 2022 году), Чечни - 11,8 года (9,2 в прошлом году), Краснодарского края - 12,3 года (12,7 в 2022 году), Карачаево-Черкесии - 12,8 года (девять в 2022 году).

Аутсайдером рейтинга среди регионов ЮФО и СКФО стала Кабардино-Балкария, где семье придется экономить 13,5 года (10,1 в 2022 году).

Быстрее всего накопят на квартиру, как показывают данные рейтинга, семьи в Ненецком автономной округе, которым потребуется всего 2,6 года, чтобы накопить на квартиру. Аналогичный срок потребовался бы им в прошлом году.

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Примечание:

"Экономисты назвали причины низких рейтингов регионов Северного Кавказа", "Чечня и Кабардино-Балкария возглавили антирейтинг регионов по числу погибших в ДТП", "Кабардино-Балкария и Дагестан возглавили антирейтинг регионов с самыми низкими зарплатами".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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