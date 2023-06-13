Миротворцы сопроводили в Армению восемь пациентов из Нагорного Карабаха

13 июня 2023, 01:01

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Восемь пациентов из Нагорного Карабаха перевезены в медицинские центры Армении в сопровождении российских миротворцев, шестеро вернулись в Степанакерт, сообщил Минздрав.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня 16 пациентов были перевезены на микроавтобусе из Республиканского медцентра в Степанакерте в специализированные медцентры Армении в сопровождении представителей МККК. 19 человек после лечения были возвращены в Нагорный Карабах.

12 июня российские миротворцы перевезли в Армении из Степанакерта восемь больных и вернул в Степанакерт шестерых ранее уехавших на лечение, сообщил Минздрав Нагорного Карабаха.

«8 пациентов ЗАО «Республиканский медицинский центр» Минздрава республики Арцах (Нагорный Карабах) вместе с сопровождающими лицами, в сопровождении российских миротворцев и санитарных автомобилей были доставлены в специализированные медицинские центры Армении. Вместе со своими спутниками в Арцах (Нагорный Карабах) вернулись шесть пациентов, направленных на лечение в Армению в рамках госзаказа», - сообщило ведомство.

Минздрав также сообщил, что «в отделении неонатологии и реанимации медцентров республики находятся 12 детей, а также девять взрослых пациентов, из них четверо - в критическом состоянии.

В правительстве Нагорного Карабаха отметили, что за время блокады Красным Крестом и миротворцами в Армению было доставлено в общей сложности 562 человека, из них 492 - в МККК, а 70 - в сопровождении миротворцев.

Напомним, Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требовали от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и МККК. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, после этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики.

23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пограничный пункт пропуска. После этого МККК приостановил перевозку пациентов из Степанакерта в медцентры Армении и доставку гуманитарных грузов в Нагорный Карабах. В мае несколько рейсов медицинской эвакуации в Армению сопроводили российские миротворцы. 17 мая Международный комитет Красного Креста возобновил перевозку гуманитарных грузов по Лачинскому коридору, доставив в Нагорный Карабах партии лекарств и медицинских изделий. О возобновлении перевозки пациентов Красный Крест объявил 26 мая.

Степанакерт считает новый пункт пропуска составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

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