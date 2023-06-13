Сотрудник силовых структур. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"

13 июня 2023, 00:02

За неделю с 5 по 11 июня жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

За неделю с 5 по 11 июня 2023 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Судебная хроника

До суда дошло дело об участии жителей Ставрополья и Чечни в атаке Басаева на Дагестан. Материалы на жителя Ставрополья Альберта Елакаева и жителя Чечни Алимхана Мусаева, которых следователи считают участниками нападения на Ботлихский район Дагестана в 1999 году, направлены на судебное рассмотрение. Они обвиняются в участии в устойчивой вооруженной группе (банде) и в вооруженном мятеже, а также в посягательстве на жизнь военнослужащих.

По версии следствия, в августе 1999 года Елакаев и Мусаев, «действуя в составе устойчивой вооруженной группы под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, приняли активное участие в вооруженном мятеже» и «совершили посягательство на жизнь военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации». Дела об участии в бандах Басаева и Хаттаба однотипны и зачастую сфальсифицированы, - уверена адвокат Нарине Айрапетян.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв».

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Примечание:

«Неделя с 29 мая по 4 июня прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе», «Неделя с 15 по 21 мая прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе», «С 8 по 14 мая в вооруженном конфликте на Северном Кавказе погибли два человека».

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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