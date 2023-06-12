Суд в Баку оставил активиста Тахмазова под арестом

12 июня 2023, 20:56

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Апелляционный суд в Баку отказался изучить доказательства при рассмотрении апелляции активиста Амраха Тамразова и оставил его под арестом на 30 суток. Решение будет обжаловано в Европейском суде по правам человека, заявила адвокат.

Как писал "Кавказский узел" активист Амрах Тахмазов было арестован в административном порядке на 30 суток по обвинению в мелком хулиганстве и неповиновении полиции. Он был задержан еще 27 мая, однако об этом стало известно об этом 6 июня. Соратники сочли, что арест был связан с критической публикацией в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Рассмотрение жалобы на арест Тахмазова состоялось сегодня в Бакинском апелляционном суде, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат активиста Зибейда Садыгова. "Мы в апелляции указали, что жалоба была подана спустя 10 дней после ареста в связи с отсутствием у Тахмазова возможностей пригласить адвоката по выбору. Я написала апелляционную жалобу, как только присоединилась к защите", - рассказала адвокат.

При рассмотрении апелляционной жалобы был нарушен принцип гласности, отметила Садыгова. "На процесс не допустили активистов гражданского общества. В зал пропустили меня как адвоката и еще удалось пройти ученому-историку Алтаю Геюшеву. Группу молодых активистов, пришедших поддержать Тахмазова, оставили ждать на улице. Я довела до сведения председательствующего судьи Ибрагима Ибрагимли, что процесс открытый и недопуск желающих является нарушением принципа гласности суда. Он ответил, что не может вмешиваться в вопрос пропуска людей в здание суда. Однако это была отговорка. Решающее слово в этом вопросе за судьями, а не сотрудниками полиции или юстиции. Они могут проверять входящих на предмет выявление проноса в здание суда запрещенных предметов, но силовики не вправе устанавливать ограничения на пропуск самих граждан", - пояснила Садыгова.

Адвокат сказала, что на процессе выдвинула два ходатайства. "Защита просила вызвать и допросить в качестве свидетелей сотрудников полиции, давших показания против Тахмазова. Кроме того, мы ходатайствовали запросить кадры с камер видеонаблюдения с места задержания Тахмазова. Дело в том, что в решении суда об аресте активиста утверждается, что 29 мая на улице Расула Рзы он "нецензурно выражался", а когда сотрудники полиции ему сделали предупреждение, он не подчинился и потом его задержали. В полиции составили протокол о мелком хулиганстве (статья 510 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджана) и неподчинении полиции (статья 535.1 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджана) и суд арестовал его на 30 суток. Однако Тахмазов опровергает версию полиции", - отметила Садыгова.

Тахмазов сообщил, что его задержали не 29 мая, а двумя днями ранее – 27 мая близ Кукольного театра, добавила адвокат. "Тахмазов говорит, что неправдой являются и утверждения о том, что он "нецензурно выражался". По его словам, он до задержания почувствовал за собой слежку. А возле Кукольного театра его задержали четверо полицейских. Они объяснили что задерживают его в связи с намерением провести протестную акцию. Однако Тахмазов сказал, что не имел таких планов, а если бы имел - признался бы в этом, поскольку проведение мирных акций протеста не является нарушением закона. После задержания у него отобрали мобильный телефон и активиста увезли в Главное управление полиции города Баку, где продержали два дня и 29 мая доставили в суд, который и назначил ему 30 суток ареста", - продолжила адвокат.

По ее словам, судья не удовлетворил оба ходатайства, сославшись на то, что "показания сотрудников полиции приобщены к делу", а в просмотре видеозаписей "нет необходимости". "Доводы судьи не состоятельны. Защита имеет право задать вопросы свидетелям, и мы хотели допросить свидетелей-полицейских. Видеозаписи с камер наблюдения являются важным доказательством в деле. Просмотр записей неминуемо выявил бы, что Тахмазова не задерживали в месте, указанном в протоколе полиции. На той территории несколько камер видеонаблюдения "Безопасный город" и если Тахмазов действительно был бы на той территории, то попал бы на какую-нибудь из них", - заметила адвокат.

Она обратила внимание судьи также на то, что "по административным делам подозреваемого не имеют право содержать под стражей более 24 часов, а Тахмазова держали – двое суток". "Более того, Тахмазову в течение недели не позволяли связаться с родителями, хотя по закону такая возможность должна была быть предоставлена сразу после задержания. Мы просили суд отменить приговор и освободить Тахмазова. Но апелляционный суд оставил в силе решение об аресте на 30 суток в силе. Поскольку по административным делам апелляционный суд является высшей инстанцией, теперь мы будем обращаться в ЕСПЧ, чтобы добиться признания неправомерным ареста Тахмазова и выплаты ему компенсации за моральный ущерб", - сказала адвокат Садыгова.

В Бакинском апелляционном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию, что жалоба Тахмазова не удовлетворена.

Представители МВД оказались недоступны для комментариев. Ранее сотрудник ведомства сказал корреспонденту "Кавказского узла", что Тахмазова арестовали из-за "хулиганства".

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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