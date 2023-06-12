Военный из Кабардино-Балкарии погиб на Украине

12 июня 2023, 20:21

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Рядовой Заур Медалиев убит на Украине, сообщила администрация Чегемского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 96 силовиков из Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" писал, что Мурад Гаджиев, Мурат Дышеков, Андрей Котов и Асад Уянаев погибли на Украине. Общее число силовиков из Кабардино-Балкарии, погибших в ходе военной операции на Украине, о гибели которых сообщалось официально, достигло 95.

Рядовой Заур Медалиев погиб в ходе военной операции на Украине, сообщила администрация Чегемского района в своем Telegram-канале, отчитываясь об открытии мемориальной доски в родном селе Медалиева Нартане. Как следует из фотографии мемориальной доски, приложенной к сообщению от 10 июня, Медалиеву было 33 года, он погиб 23 января.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 96 военных из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 74 из них, о гибели еще 22 военных стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным 84 погибших в 2022 году на Украине. Власти и силовики на 19.40 мск 12 июня сообщили о гибели на Украине не менее 2069 силовиков с юга России, в том числе 1115 из СКФО и 954 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, погибших в ходе спецоперации, составленный на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.