Участники карабахской войны на акции в Баку потребовали статуса ветеранов

12 июня 2023, 18:19

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Бывшие военнослужащие на акции протеста в Баку потребовали присвоить им статус ветеранов за участие в карабахской войне 2020 года. Минобороны игнорирует письменные обращения, рассказали участники акции.

Как писал "Кавказский узел", 7 марта бывшие военные тыловых частей, участвовавшие в карабахской войне 2020 года, провели акцию протеста перед зданием Минобороны Азербайджана, требуя присвоить им ветеранский статус. По словам участников акции, они выполняли все приказы командования, но в Минобороны им отказывают в выдаче ветеранских документов.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября в течение 44 дней. 10 ноября 2020 года в Москве представители Армении, Азербайджана и России сделали совместное заявление о прекращении боев. В результате Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте.

Сегодня несколько десятков участников карабахской войны 2020 года провели акцию протеста перед зданием правительства Азербайджана. Участники акции пришли без плакатов, полиция в событие не вмешивалась, передал корреспондент "Кавказского узла".

Протестующие – бывшие бойцы тыловых частей, требующие ветеранского статуса – пришли к зданию правительства, поскольку Минобороны не решает их вопрос и направляет в кабинет министров, поясняя, что этот вопрос рассматривается там, сказал корреспонденту "Кавказского узла" участник акции Рузи Алескеров.

Участник акции Мехман Османов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что добровольно отправился на войну через Шамахинский военкомат. "Я служил по закону там, где было приказано. Неоднократно обращался к командованию с рапортом отправить меня на передовую. Командир мне объяснял, что задачей нашей воинской части является защита Баку на случай отступления армии. Я не виноват, что служил в этой части, так решило командование. Но теперь мне стыдно смотреть в глаза землякам, они говорят, что Родина меня не отметила медалью и статусом ветерана войны. Наше требование законное, протестуем против разделения участников войны на первый и второй эшелоны", - сказал Османов.

Самир Ширинов был призван Товузским военкоматом и служил в Шамкире, вне зоны боевых действий, но 10 дней служил в Кельбаджарском районе, однако в военном билете его служба в Кельбаджарском районе не зафиксирована. Ширинов пожаловался корреспонденту "Кавказского узла", что не получил ответа на свой письменный запрос в Минобороны и президенту о выдаче ветеранского статуса.

Ветеранского статуса требует и Алиага Аббасов из Кюрдамирского района. "В моем ветеранском билете стоят печати о призыве и демобилизации, других записей нет. Мне говорят, что я служил в резервном соединении, за что мне не полагается статус участника войны", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Старший лейтенант запаса Обар Ахмедов считает, что бывшие военные стали "жертвами абсурдного правила Минобороны", заявившего им, что они служили в тылу и не воевали. "Но без тыла не может быть фронта, мы выполняли боевые задачи и требуем удовлетворения наших прав. Я учитель, мне стыдно отвечать ученикам на вопросы о причине отсутствия у меня медали", - объяснил участник акции корреспонденту "Кавказского узла".

Турал Сафаров, который служил в Физули, сообщил, что дважды обращался в Минобороны с требованием получения статуса участника войны, но ответа не получил. "В нашей воинской части служили ребята, получившие медаль. Меня не награждают. Почему? Пусть ответят", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник пресс-службы Минобороны пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что Минтруда и социальной защиты ранее опубликовало разъяснение евыдачи статуса ветерана и медалей некоторым гражданам, призванным на военную службу во время карабахской войны 2020 года.

В разъяснении на сайте Минтруда указано, что статус ветерана войны в период военных действий с 27 сентября по 10 ноября 2020 года "присуждается участникам боевых действий за территориальную целостность государства" согласно указу президента от 29 декабря 2021 года, передал корреспондент "Кавказского узла".

Наряду с воинскими частями, выполнявшими задачи на передовой, были воинские части, выполнявшие задачи обеспечения воюющей армии всем необходимым. Служащие этих частей ветеранами войны не считаются, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" ветеран первой карабахской войны, военный эксперт Тарлан Эйвазов.

Однако, по его словам, если служащие таких частей были командированы на фронт, там приняли участие в боевых действиях и об этом есть письменное свидетельство командира части, то они имеют право на статус ветерана войны.

"Могут быть случаи участия командированных в боевых действиях и отсутствия имен этих людей в составляемых командирами списках участников боя. Такое возможно, в пылу войны не всегда удавалось документировать всех участников боя за день. В таком случае должно назначаться расследование, и если гражданин действительно участник боя, ему полагается статус ветерана войны", - объяснил военный эксперт.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.