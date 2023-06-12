Дагестанские журналисты провели пикеты в поддержку Гаджиева

12 июня 2023, 14:01

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Два одиночных пикета с требованием прекратить уголовное преследование Абдулмумина Гаджиева и освободить политзаключенных провели в Махачкале журналисты Магомед Магомедов и Идрис Юсупов.

Как писал "Кавказский узел", коллеги арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы - рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. В частности, 5 июня такие акции провели журналист "Нового дела" Идрис Юсупов и заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов. Жители и гости Махачкалы активно отреагировали на пикеты, рассказали они.

Журналисты считают, что Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Сегодня Магомед Магомедов провел одиночный пикет на традиционном месте - пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова. Он потребовал освободить Абдулмумина Гаджиева и прекратить его уголовное преследование.

Одиночная акция началась в 13.00 мск. За время проведения одиночного пикета на него отреагировало меньше прохожих , чем на аналогичную акцию Магомедова неделей ранее. Реакция со стороны водителей была такой же активной, как и 5 июня, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте событий.

В 13.17 мск к Магомедову подошли сотрудники патрульно-постовой службы и записали его личные данные. Попыток сорвать одиночный пикет не было.

Второй одиночный пикет провел Идрис Юсупов, он вышел с плакатом: "Свободу политзаключённым!". За одиночными акциями наблюдали родственники, друзья и коллеги Гаджиева.

Напомним, Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который был объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину.

18 мая было объявлено о завершении судебного следствия. Третья экспертиза, на которой настаивало обвинение, так же как и предыдущие, не выявила в публикациях Гаджиева призывов к противозаконным действиям. Однако 1 июня суд не смог приступить к прениям, так как прокурор настоял на допросе экспертов, которые проводили третью экспертизу статей журналиста. 8 июня эксперты ответили на вопросы прокурора и подтвердили свои выводы. Стадия судебного следствия была объявлена оконченной.

Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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