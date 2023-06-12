12 июня 2023, 13:39

Боец из Южной Осетии погиб в военной операции

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В военной операции на Украине погиб житель поселка Дзау Ацамаз Сланов. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 11 жителей Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 12 февраля в Цхинвале прошли похороны Алана Джиоева, погибшего в военной операции на Украине. С начала военной операции была официально подтверждена гибель в ней не менее 10 жителей Южной Осетии.

8 июня в военной операции погиб 32-летний боец из Южной Осетии Ацамаз Сланов, сообщает сегодня государственное ИА "Рес".

"Родной дом Ацамаза в поселке Дзау. У него остались супруга и две дочери. Ацамаз принимал участие в СВО с начала спецоперации", - говорится в публикации в телеграм-канале агентства.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 11 жителей Южной Осетии.

"Кавказский узел" также ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами. По данным "Кавказского узла" на 12 июня, власти подтвердили гибель на Украине не менее 2067 уроженцев регионов юга России, в том числе не менее 185 жителей Северной Осетии.

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Примечание:

"Власти Южной Осетии продемонстрировали поддержку России в конфликте на Украине", "Бибилов сообщил об отправке жителей Южной Осетии в Донбасс", "Семь военных из Северной Осетии погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

12 июня 2023, 14:01

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