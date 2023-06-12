Участие в религиозной конференции привело двух кубанцев к штрафу

12 июня 2023, 12:11

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Суд оштрафовал жителей Краснодарского края Кирилла и Екатерину Улитиных, принявших участие в конференции международного религиозного движения "Новое поколение"*, деятельность которого признана нежелательной в России.

По версии следствия, жители Краснодарского края, евангельские христиане Кирилл и Екатерина Улитины приняли участие в конференции международного религиозного движения "Новое поколение"*, которое признано Генпрокуратурой России нежелательной организацией.

После этого сотрудники ФСБ завели в отношении Улитиных дело. Во время суда Улитины не признали свою вину. Суд оштрафовал их, передали 11 июня "Кавказ. Реалии"**. В публикации при этом не уточняется сумма штрафа.

В карточке дела на сайте Красноармейского районного суда указано, что Екатерина Улитина признана виновной по статье 20.33 КоАП РФ "Участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности" (предусматривает для граждан штраф до 50 тысяч рублей, – прим. "Кавказского узла").

Кирилл Улитин, согласно данным в карточке дела на сайте суда, признан виновным по этой же статье.

Комментариев от Кирилла или Екатерина Улитиных, или от их представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 13 апреля суд приговорил пастора евангельской церкви Христа Спасителя в Анапе Николая Богославского к году колонии-поселения по статье о сотрудничестве с нежелательной организацией.

Также в марте Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобы семи активистов из Кубани и Адыгеи, которые заявляли, что подверглись преследованию в связи с причастностью к нежелательным организациям.

Напомним, в 2020 года суд в Краснодаре приговорил активистку Яну Антонову к 240 часам обязательных работ, признав ее виновной по уголовному делу об участии в работе организации "Открытая Россия"*, деятельность которой также признана нежелательной в стране. Приговор Антоновой в декабре 2020 года утвердил Краснодарский краевой суд. В декабре 2022 года ЕСПЧ принял жалобу на приговор Антоновой.

Уголовное дело в отношении Антоновой было возбуждено после штрафов по аналогичной административной статье. Правозащитники назвали дело против Яны Антоновой политическим преследованием.

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* деятельность организации признана нежелательной на территории России.

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