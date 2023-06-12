Сочинец обвинен в дискредитации армии

12 июня 2023, 07:31

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Силовики в Сочи составили протокол о дискредитации военных на местного жителя Владислава Перегона.

Как информировал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию российской армии была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе Краснодарского края, стали подвергаться преследованию, в частности – по административной статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней для граждан – штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Сотрудники правоохранительных органов в Сочи составили протокол о дискредитации военных на местного жителя Владислава Перегона. Материалы дела переданы в Центральный районный суд города, сообщили 11 июня "Кавказ. Реалии"*.

Издание при этом не уточнило за что именно на сочинца составлен протокол, а также не привело подробностей по его делу.

В карточке дела на сайте Центрального районного суда Сочи уточняется, что на Перегона протокол составлен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России". Дело судом еще не рассмотрено. Подробности по нему не приведены.

Комментариев от Владислава Перегона или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 10 июня стало известно, что суд в Усть-Лабинском районе Краснодарского края оштрафовал местного жителя Дмитрия Батыгина, признав его виновным в дискредитации военных.

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