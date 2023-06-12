Кадыров рапортовал об отправке группы бойцов на Украину

12 июня 2023, 06:39

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В зону специальной военной операции из аэропорта Грозного вылетела группа бойцов, прошедших обучение в Российском университете спецназа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как сообщал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке групп бойцов из Чечни на Украину. В конце мая он заявил, что с начала военной операции из республики отправлено 26 тысяч бойцов. 11 июня Кадыров рассказал, что в Чечне из опытных бойцов сформированы два полка министерства обороны "Ахмат-Россия" и "Ахмат-Чечня".

В зону проведения специальной военной операции на Украине из аэропорта Грозного отправился отряд бойцов, сообщил Рамзан Кадыров вечером 11 июня в своем Telegram-канале.

Бойцы прошли подготовку в Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе, уточнил глава Чечни.

Напомним, ранее мэрия Грозного сообщала, что специалисты Российского университета спецназа тренируют добровольцев в течение 10 дней. После прохождения подготовки бойцам выдается необходимая экипировка, и их отправляют на Украину.

Опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты сочли недостаточным 10-дневный срок подготовки. Такой срок достаточен лишь для добровольцев, уже имеющих военный опыт, указал, в частности, Александр Храмчихин. В Афганистане советских солдат готовили к боям полгода, подтвердил Андрей Кошкин.

Выручка Российского университета спецназа в Гудермесе, где готовят добровольцев к отправке на Украину, в 2022 году выросла втрое, следует из опубликованного налоговой службой отчета. Добровольные пожертвования на сумму 349 миллионов указаны в отчете единственным источником дохода организации в 2022 году.

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