Транскавказская магистраль закрыта для любого транспорта

12 июня 2023, 05:44

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Из-за плохой погоды движение по Транскавказской магистрали запрещено для любого вида транспорта, сообщило МЧС.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 июня движение всех видов транспорта по Транскавказской магистрали было запрещено из-за ухудшения погоды и схода селя. Утром 11 июня магистраль была расчищена, проезд был открыт для любого транспорта.

С вечера 11 июня запрещено движение любого автотранспорта на участке от населенного пункта Бурон до Северного портала Рокского тоннеля в обоих направлениях, сообщило Главное управление МЧС России по Северной Осетии.

Закрытие Транскавказской магистрали связано с ухудшением погодных условий. Водителям рекомендовано воздержаться от поездок до нормализации обстановки.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, отмечается в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

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