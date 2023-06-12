Жителей Шепси возмутил иск Генпрокуратуры об изъятии земельных участков

12 июня 2023, 04:45

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Заместитель генерального прокурора России подал иск к 45 арендаторам и собственникам земельных участков в селе Шепси. В иске говорится, что земли относятся к особо охраняемым природным территориями и ими распоряжаются не по назначению. Жители Шепси, столкнувшиеся с риском выселения, возмущены требованием властей, так как приобретали участки по закону.

22 мая в Туапсинском районном суде начнутся слушания по иску заместителя генерального прокурора РФ Игоря Ткачева к 45 арендаторам и собственникам земель и построек в селе Шепси. 18 мая 25 ответчиков из этого же поселения уже лишились своих земель и в настоящее время подают апелляции.

В иске заместителя генерального прокурора указывается, что прокуратура выявила "факты незаконного распоряжения землями, относящимися к особо охраняемым территориям и предназначенными исключительно для эксплуатации санаторных учреждений, использования участков не по назначению, а также их неправомерной застройки".

В 70-х годах XX века местные власти предоставили пансионату "Шепси" "в бессрочное и бесплатное пользование земельный участок площадью 47,20 га, согласно плану землепользования, для строительства пансионата отдыха «Шепси» и детского сада, из указанной площади земли на тот момент 1,102 га было застроено капитальными объектами пансионата".

Затем пансионат менял несколько раз форму собственности, в конце концов его владельцы "совместно с муниципальным сельским поселением Шепси поделили 47 га государственной земли и разбили их на 31 земельный участок с новыми кадастрами в 2012-2013 годах". "Потом эти ЗУ были новыми владельцами раздроблены на еще более мелкие кадастры от 3 до 5 соток и по договорам переуступок прав переданы другим физическим и юридическим лицам, которые с разрешения того же муниципалитета развернули строительство МКД, ИЖС, а так же мелких гостиниц и отелей на особо охраняемой территории пансионата "Шепси".

В иске прокурор делает вывод, что лица, занимающие участки, не имеют на них никаких прав, должны снести вознесенные на них постройки как самовольные, а участки вернуть в госсобственность путем признания имеющихся договоров между муниципалитетом, физическими и юридическими лицами ничтожными.

Требование прокурора возмутило жителей Шепси, которые объединились для защиты своей собственности.

Жители Шепси возмущены иском Генпрокуратуры

50-летний инвалид I группы Руслан Бердыкулов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что приобрел в Шепси три сотки земли, получил разрешение на строительство и стал строить дом. Он признался, что растерялся, получив иск, так как в случае выселения он лишится единственного жилья.

«Откуда мне было знать, что тут ООПТ? Кто меня и остальных об этом информировал? Именно чиновники говорили мне, что тут все отлично, что тут замечательно жить, земли свободны и нам надо тянуть сюда водовод, канализацию, газ. Чем мы и стали заниматься с их же подачи. И тут вдруг, как гром среди ясного неба, этот иск. Я, естественно, поеду на суд на своей коляске, хочу послушать, как прокурор будет требовать лишить меня право на жизнь. Ведь совершенно понятно, что без крыши над головой любой человек обречен», - сказал он.

Участок он купил в 2020 году на деньги от продажи квартиры. В участок он вложил все средства.

Людмила Пигарева - многодетная мать-одиночка. У нее трое несовершеннолетних детей, сама она сирота. Пигарева приобрела уже готовый дом на улице Лесная, 1В. Вложила в дом и землю более двух миллионов рублей. «Если у меня и у моих детей суд отнимет единственное жилье, то что мы будем делать? Как мы будем жить на улице? Я даже не представляю. У меня шоковое состояние, я отвечаю за жизни и здоровье моих троих детей. Мы прописаны в этом доме, власти подписывали все договора, выдавали кадастры, регистрировали сделки, органы опеки и попечительства давали нам разрешение на покупку этого дома. Никто мне лично не говорил, что это ООПТ", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Ее соседка по улице, учительница математика в школе №20 Анастасия Бурлуцкая также рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что не имела понятия о землях особо охраняемой природной территории. "Здесь никаких проверяющих никогда не было. Мы жили своей жизнью - и вдруг эта беда! У меня семья: двое детей и супруг, другого жилья у нас нет. Нам куда деваться, если нас лишат последнего что имеем?" - задается она вопросами.

Инна Кончева приобрела на территории ЗАО "Шепси" два таунхауса у застройщика. По ее словам «Таунхаусы были зарегистрированы официально в Росреестре. Все документы на землю были предоставлены застройщиком на момент покупки. Везде стояли официальные печати органов. Земля - назначение ИЖС. Разрешение на строительство и все документы были предоставлены. Договор купли-продажи и переуступки прав аренды были официально зарегистрированы в Росреестре через МФЦ края. На руках имеются все оригиналы. Собственность зарегистрирована - ЕГРН на руках и в госуслугах», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что 45 ответчиков разными путями приобрели земельные участки и постройки на них. «Я - добросовестный покупатель недвижимости в 2021 году. Однако из иска прокурора следует, что якобы я - одна из тех, кто вместе с распорядительными чиновниками планировала свои неправомерные действия ещё с 2013 года! Я родом из Сахалина, в 2013 году работала и жила на Сахалине <...> Даже слово "Шепси" не знала до 2021 года. Все накопленные деньги плюс кредиты взяла и вложила в покупку таунхаусов, в их ремонт и обустройство. И только потому, что все документы были в идеальном порядке. Один таунхаус я успела обустроить, второй был в плане - но тут иск пришел. Я официально являюсь матерью-одиночкой, живу одна. Воспитываю дочь одна. Мне 46 лет <...> И теперь я чуть ли не уголовник и ко всему еще и бомж с несовершеннолетним ребенком и пожилой матерью», - посетовала она.

По словам Кончевой, вместе с соседями они подготовили жалобы в различные инстанции. Она также отметила, что не все земельные участки по соседству упомянуты в иске. «На нашей улице Кипарисовой в иск попали только наш дом из построенных и существующих на ней других домов, На нашей улице стоят такие же таунхаусы, многоквартирные дома. Слава богу, пока не тронули дом 17 по улице Кипарисовая, построенный для детей сирот по федеральной программе. Хотя возникает вопрос, почему. Этот дом построен на такой же ООПТ. И разве сам факт того, что федеральные деньги выделялись на строительство этого дома здесь, не является по факту узакониванием беззакония, если мы говорим о равенстве всех перед законом и судом? <...> Если выдели и построили там дом для сирот - значит с землей все правильно. А если у них с землей все правильно, почему тогда у нас нет?» - недоумевает она.

Татьяна Шмакова проживет в доме на улице Гагарина, договора аренды на землю она заключила еще в 2015 году. «Мне пришло исковое заявление в Туапсинский районный суд, в который меня (и еще около полусотни человек) приглашают в качестве ответчиков <...> Истец просит признать договоры аренды земельных участков, заключенные еще в 2015 году нами с администрацией МО Туапсинского района, ничтожными, а объекты капитального строительства - самовольными постройками и осуществить их снос за наш счет в течении 30 дней. Людей с детьми, с семьями выгоняют практически на улицу, лишая единственного жилья. Арендуемый мной участок <...> арестован, наложен арест на имущество, как будто я совершила что-то незаконное перед государством. Я в 2015 году продала дом, который мне подарила мама, чтобы на все деньги выкупить право аренды участка у пансионата "Шепси". Перевезла сюда престарелую мать - ветерана труда <...> Своими силами построили два каркасных дома. В одном прописаны и постоянно проживаем мы с мамой, во втором живут сын с семьей и тремя детьми. У меня четыре толстые папки документов на участок и дома, оформленных по всем правилам и зарегистрированных в ЕГРН. И на каждое действие я получала разрешения собственника – администрации. А теперь получается, что истец меня записывает в преступницы перед государством", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, если беззаконие допустили чиновники, которые выделили указанные участки, то и наказывать надо их. "Регистрация сделки в ЕГРН является защитой граждан от мошеннических действий. И что же теперь получается, что куча документов, зарегистрированных в этом органе с подписями и печатями, являются недействительными? Как же так? Где законы, нас защищающие? А как же Конституция, в которой прописано, что каждый гражданин имеет право на жилище?» - возмущается Шмакова.

Елена Игнатьева сказала корреспонденту "Кавказского узла", что считает себя не ответчицей, а пострадавшей. "В 2020 году после долгих поисков дома купила жилой дом капитального строения на улице Кипарисовой <...> Перед приобретением все документы проверялись: договор аренды с разрешенным видом использования ИЖС зарегистрирован установленном законом порядке, дом капитального строительства имеет разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию; приобретённый объект капитального строительства - с соответствующими выписками из ЕГРН и всеми правоустанавливающими документами", - рассказала она.

Однако 25 мая Генпрокуратура подала иск, в котором требует признать договоры аренды земельного участка "недействительным (ничтожным), признать объект капитального строительства самовольной постройкой и возложить на Игнатьеву Е. В. обязанность осуществить ее снос". "В исковом заявлении однозначно упоминается участие Департамента имущественных отношений, министерств и учреждений в формировании разрешительной и правоустанавливающей документации, имеющих законную силу для всех лиц, приобретающих или строящих объекты, заключающих договоры аренды. Законопослушные граждане в принципе не знали и не могли знать о нарушениях, допущенных в ведомствах, министерствах и учреждениях органов власти, выдающих разрешения на строительство, регистрирующих права собственности и договоры аренды», - заявила Игнатьева.

Она отметила, что Генпрокуратура объединила всех в единый иск к ответчикам, разных по статусу и истории возникновения права собственности, от периода возникновения прав – с 2015 года - и по настоящее время. "Цитата из иска: "Злонамеренное поведение ответчиков имело длящийся характер, а реализация умысла осуществлялась поэтапно. Конечной их целью являлся вывод земельных участков из оборота, а также застройка". Как так можно обвинять людей? Я законопослушный гражданин, купила честным образом дом, находясь в ипотеке, вложила в этот дом все свои сбережения. Этот дом для меня много значит. С детства каждое лето я приезжала в Шепси отдыхать и полюбила это место. Этот дом - цель всей моей жизни! Я забрала из зоны боевых действий из Луганской народной республики маму 88 лет, сестру, тетю 92 года, которая несколько месяцев пряталась от бомбежек в подвале в городе Лисичанске. Чтобы они жили в этом доме. Каждый год с мая по октябрь они и наши внуки живут в этом доме! А сейчас у нас отнимают «законным» способом через суд наши дома и обвиняют нас чуть ли не в организованной преступной группе по выводу особо охраняемых земель», - возмущается Игнатьева.

Анна и Алексей Москаленко купили два участка в Шепси на улице Лесной для организации базы отдыха. "Мы купили участки у пансионата "Шепси" путем переуступки прав аренды в 2015 году. Оба участка освоены - действующая база отдыха «Лесная поляна». Строения не капитальные. Нам поясняли, что ЗАО "Шепси" не может платить высокий налог за землю, поэтому раздробило участки и переуступила людям. Мы платим налоги, наладили бизнес. Люди знают нас и едут к нам. Участки используем по назначению. Вложили массу труда, сил, энергии и теперь нас выгоняют", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Анна Москаленко.

Иван Овчинников и его брат Сергей - предприниматели. У них в Шепси курортный бизнес, в который они вложили свои личные сбережения. Они держат гостиницу. "Мы платим большие налоги. У нас все открыто, мы ни от кого не скрывались все это время. Но тут выясняется, что был какой-то сговор и земли незаконно нам выданы по нашей же вине. Но для чего тогда нам нужны контролирующие чиновники, где они были 10 лет, когда здесь была грязь, мусорные свалки и пустыри. Ведь мы все здесь чистили своим руками. Какая же это ООПТ, если тут были мусорные завалы, а теперь оказывается, что это мы тут главные виновники в уничтожении экологии?" - задается вопросом Иван Овчинников.

Корреспонденту "Кавказского узла" он сказал, что был на предварительном заседании суда 8 июня, судья отклонил все его ходатайства. «Я и мой адвокат также просили применить 3-летний срок исковой давности, но судья отклонил и это ходатайство», - сообщил он.

У Ирины и Владимира Ерофеевых участок в Шепси уже отобрали. «Суд состоялся, несмотря на все отводы, из 25 человек 15 принесли прошение отложить суд по уважительным причинам. Провели всё равно, решение приняли за четыре часа. Суд прошёл 18 мая, решение суда выдали 10 июня. Только и осталось нам до 18 июня время подготовить и подать апелляцию», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Ирина Ерофеева.

Она показала корреспонденту коллективную жалобу на имя Генерального прокурора от 6 июня, где она и остальные задают вопросы относительно иска о выселении людей.

Экологи сочли неоднозначной ситуацию в Шепси

Эколог, член межведомственной комиссии по предотвращению нарушений в области градостроительства и земельного законодательства, созданной в прошлом году по распоряжению Губернатора Кубани Евгений Витишко считает, что в ситуации с Шепси все не так однозначно. По его словам, некоторые ответчики застроили домами и мини-гостиницами не муниципальные земли, а государственные водоохранные зоны реки Шепси и земли лесного фонда, которые должны быть возвращены государству.

«Мы должны беречь природу. Для этого и была создана комиссия, которая состоит из краевых чиновников различных департаментов и общественников. Я представляю общественность. Мы изучили вопрос и пришли к выводу, что администрация сельского поселения не имела право на распоряжение землями пансионата, которые могут использоваться только в рекреационных целях, так как эти земли являются особо охраняемыми», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он подчеркнул, что реальную проблему представляют обычные люди, которые оказались на грани выселения. Витишко сказал, что информировал об этой проблеме межведомственную комиссию, но пока никакого решения не принято.

По словам эколога, в период Олимпиады чиновники сельского поселения Шепси воспользовались отсутствием должного контроля за природоохранными землями и распорядились ими по своему усмотрению.

Эколог Виктор Чириков рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что хорошо помнит пансионат "Шепси" до застройки, когда он утопал в зелени. По его словам, застроенными за 10 лет оказались водоохранные территории берегов реки Шепси и территории вокруг основного здания пансионата при полной бесконтрольности со стороны властей.

«Экологическая вахта по северному Кавказу» неоднократно обращала внимание властей на застройку ООПТ, однако никакой реакции не поступало», - сказал он.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что 30 сентября 2021 года стало известно, что прокуратура Краснодарского края выявила мошенничество с землями Сочинского нацпарка. В рамках расследования уголовного дела было арестовано более 11 тысяч земельных участков. Местные жители пожаловались, что прокуратура не реагирует на жалобы на необоснованный арест участков. От чиновников приходят отписки, а следствие объявило подозреваемыми неустановленных лиц, хотя во всех документах о продаже участков указаны конкретные имена, отметили они.

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