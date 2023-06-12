Жительница Волгоградской области оштрафована за дискредитацию военных

12 июня 2023, 02:47

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Светлана Терновая из поселка Даниловка оштрафована на 15 тысяч рублей за публикацию в соцсети ролика Алексея Навального* об отношениях России и Украины.

В отношении Светланы Терновой был составлен административный протокол по статье о дискредитации российской армии.

Суд оштрафовал Терновую на 15 тысяч рублей, информируют 11 июня "Кавказ.Реалии"**.

В постановлении, опубликованном на сайте Даниловского районного суда Волгоградской области сказано, что Терновая в неназванный день разместила в соцсети "Одноклассники" видеозапись с тезисами оппозиционного политика Алексея Навального* об отношениях России и Украины, "тем самым совершила публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации и ее граждан".

Отмечается, что Терновая от услуг адвоката отказалась, вину признала, добавив, что случайно разместила видеозапись на своей странице.

Административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ) была введена 4 марта 2022 года. После этого жители страны, в том числе Волгоградской области, стали подвергаться преследованию по этой статье. Максимальное наказание по статье 20.3.3 КоАП РФ для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, но ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование.

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* Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая была включена в реестр иностранных агентов, признана экстремистской и запрещена на территории России. Штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных. Сам Навальный внесен в список экстремистов и террористов, составленный Росфинмониторингом.

** внесено в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.