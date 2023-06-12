Туристка из Новороссийска погибла в горах Адыгеи

12 июня 2023, 03:46

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В районе Абадзешского перевала группа туристов попала под дождь, молния ударила в 26-летнюю туристку из Новороссийска, она погибла.

Инцидент произошел в районе Абадзешского перевала на плато Лагонаки на высоте более двух тысяч метров

Группа из 38 человек в составе организованной туристической группы отправилась в однодневный горный поход, их застала непогода, информирует 11 июня "Коммерсант" со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета России по Адыгее.

В 26-летнюю жительницу Новороссийска ударила молния, из-за чего она скончалась на месте. Назначена судебно-медицинская экспертиза, пишет "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 10 июня во время сплава по горной реке в Карачаево-Черкесии погибла туристка, еще один получил травмы.

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