Шамсаил Саралиев отчитался об участии в освобождении пленных

11 июня 2023, 21:55

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Группа военнослужащих вернулась из украинского плена, информировал депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев. Возвращено более 90 военных, сообщило Минобороны РФ.

Как писал "Кавказский узел", 6 мая Саралиев отчитался об участии в возвращении летчиков из украинского плена. Он обнародовал имена возвращенных офицеров и опубликовал совместное фото с военными. 10 апреля Шамсаил Саралиев сообщил о возвращении из украинского плена группы из 106 военнослужащих. Аналогичные отчеты депутат публиковал 4 февраля и 8 января 2023 года, а также 31 декабря 2022 года.

"Вместе с Минобороны РФ проводим сегодня очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной", написал сегодня в своем телеграм-канале депутат Госдумы от Чечни, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев.

94 российских военнослужащих вернулись в результате переговоров из плена. Они будут доставлены в медучреждения для лечения и реабилитации, сообщила пресс-служба Минобороны России. "11 июня в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", - приводит релиз военного ведомства ТАСС.

Напомним, 15 апреля Рамзан Кадыров сообщил, что в республику из плена вернулись пять чеченских бойцов. Он отказался встречаться с бойцами, заявив, что "у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену", и вернувшиеся из плена земляки должны вновь отправиться на передовую. "Пусть докажут, что они не избегали боя", - заявил Кадыров.

При этом председатель парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что возвращенные из украинского плена военнослужащие "показали пример мужества и верности Родине" и "показали себя как истинные чеченцы".

Слова Кадырова были направлены на предотвращение сдачи чеченских бойцов в плен и вписываются в сталинские традиции, когда пленение считалось позором, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Возвращение пяти чеченских бойцов в Грозный, о котором 15 апреля сообщил Кадыров, стало восьмым случаем возвращения пленных при участии Кадырова и Саралиева. При этом ранее, в сентябре 2022 года, Кадыров выказал недовольство обменом военнопленными, который организовали Минобороны и ФСБ. По его оценке, тогда обмен состоялся на украинских условиях, а с главой Чечни и активными участниками военной операции перед этим не посоветовались. Но уже 5 ноября 2022 года Кадыров выразил удовлетворение возвращением очередной группы военнопленных. В переговорах на этот раз принимал участие Шамсаил Саралиев, отметил глава Чечни. Участие Кадырова в обмене пленными выглядит как согласованное с Кремлем, и глава Чечни ожидаемо использует эту роль для пиара, указали в ноябре 2022 года опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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