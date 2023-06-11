Обрушение крыши школы в Волгоградской области вызвало вопросы о качестве ремонта

11 июня 2023, 19:59

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Крыша здания поселковой школы в Среднеахтубинском районе обрушилась после порыва ветра. Ремонт кровли был проведен около года назад, указали местные жители, предположив, что он был некачественным.

Сегодня в 17.10 мск порывом ветра снесло крышу здания школы поселка Клетский Среднеахтубинского района (бывшая Рассветинская средняя школа). Большой участок кровли был сброшен на парадную часть территории школьной площадки. Никто из людей не пострадал, так как вход на территорию школы был закрыт. У сельского Дома культуры в это время проходило праздничное мероприятие, поэтому гости и участники концерта, услышав грохот, устремились к школе, передал корреспондент «Кавказского узла», также побывавший на месте инцидента.

На месте происшествия работали председатель сельского совета Герман Шахабов, электрик, завхоз и сторож школы. Другие люди находились на безопасном расстоянии – за ограждением.

Завхоз школы, которая не представилась, сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что директор школы оповещена о случившемся и "уже выехала". Электрик сообщил, что отключил электричество в школе.

Житель поселка, представившийся Сергеем, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что кровлю в школе меняли летом 2022 года. "Похоже, допустили грубые ошибки при ремонтных работах. Я осматривал балки перекрытий – они гнилые. Возможно, ремонтная организация создала «парусность», которая и стала причиной сноса кровли. Ветер ведь сегодня не сильный. Раньше крыша была покрыта шифером. 40 лет верой и правдой служила. А тут вот решили металлическое покрытие использовать. Вот результат", - сказал мужчина.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Средней Ахтубе, административном центре Среднеахтубинского района, облачная погода без осадков при температуре воздуха +28 градусов, скорость ветра 6 метров в секунду. В ночь на 12 июня осадков также не ожидается, температура воздуха понизится до +22 градусов, ветер стихнет до 5 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

"Где же теперь дети будут экзамены сдавать?" – задалась вопросом одна из собравшихся. "Да уж, тут на все лето работы. Теперь организация, которая крыла школу, будет все переделывать, согласно гарантийным обязательствам", - предположил муж женщины, представившийся Андреем.

Школа была построена в 1961 году, сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Игорь Знаемский. "Благодаря строительству этой школы наш поселок Клетский стал центральной усадьбой совхоза «Рассвет». Школа по тем временам была современной – трехэтажная, с большим спортзалом и актовым залом. Рядом был посажен школьный дендрарий – единственный в то время в области. Мы школой всегда гордились. Когда я в ней учился, крыша была покрыта шифером. Ветра случались сильные. Мощнее, чем сейчас. Не помню, чтобы кровлю сносило", - рассказал он.

В 17.45 мск к школе подъехали чиновники районной администрации. Глава района Николай Патрин и глава сельсовета Герман Шахабов отказались от общения с корреспондентом "Кавказского узла".

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