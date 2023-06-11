Нагорный Карабах отверг обвинения в обстрелах

11 июня 2023, 18:24

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Сообщение азербайджанской стороны об обстрелах на линии соприкосновения не соответствует действительности, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана заявило, что сегодня азербайджанские позиции в Ходжавендском районе (армянское название Ходжавенда – Мартуни) были обстреляны карабахскими военными.

Информация Минобороны Азербайджана о том, что подразделения Армии обороны вели стрельбу в направлении азербайджанских позиций в Мартунинском районе, является "очередной дезинформацией", сообщило Минобороны Нагорного Карабаха, заявление которого опубликовало News.am.

На сайте министерства, по состоянию на 18.22 мск, это заявление не опубликовано.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.