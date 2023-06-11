11 июня 2023, 18:24

Нагорный Карабах отверг обвинения в обстрелах

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Сообщение азербайджанской стороны об обстрелах на линии соприкосновения не соответствует действительности, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана заявило, что сегодня азербайджанские позиции в Ходжавендском районе (армянское название Ходжавенда – Мартуни) были обстреляны карабахскими военными.

Информация Минобороны Азербайджана о том, что подразделения Армии обороны вели стрельбу в направлении азербайджанских позиций в Мартунинском районе, является "очередной дезинформацией", сообщило Минобороны Нагорного Карабаха, заявление которого опубликовало News.am.

На сайте министерства, по состоянию на 18.22 мск, это заявление не опубликовано.

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Примечание:

"Миротворцы зафиксировали три нарушения перемирия в Нагорном Карабахе", "Минобороны Азербайджана вступило в топономический конфликт с российскими миротворцами", "Азербайджан заявил об обстреле в зоне карабахского конфликта".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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