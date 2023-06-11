Краснодарец арестован по делу об избиении ребенка на детской площадке

11 июня 2023, 15:05

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Житель Краснодара заключен под стражу по обвинению в избиении ребенка, игравшего на детской площадке. Мальчик получил травмы и был доставлен в больницу, сообщили следователи.

В Краснодаре по ходатайству следователя взят под стражу 40-летний местный житель, обвиняемый в нападении на ребенка на детской площадке, ему предъявлено обвинение в хулиганстве (пункт «а» части 1 статьи 213 УК РФ), сообщила пресс-служба краевого управления СКР.

По версии следствия, 7 июня на детской площадке во дворе многоэтажного дома в Краснодаре напал на гулявшего 9-летнего мальчика и ударил его в голову, отчего ребенок упал на землю. "В результате 9-летнему мальчику были причинены повреждения, он был доставлен в лечебное учреждение", - говорится в публикации, размещенной 10 июня на сайте ведомства.

Сообщение проиллюстрировано видеороликом, на котором показан фрагмент опроса задержанного, чье лицо заретушировано. "Седьмого числа на детской площадке я подошел к несовершеннолетнему и толкнул его, отчего он упал", - говорит на видео мужчина в ответ на просьбу следователя прояснить подозрения в отношении него.

Инцидент произошел на улице Пономаренко, от удара у ребенка выпал слуховой аппарат. Врачи диагностировали у него ушиб мягких тканей и повреждение уха, сообщило 10 июня 93.ru.

Днем ранее, 9 июня, в телеграм-канале "Краснодар край", насчитывающем 110 тысяч подписчиков, были опубликованы слова очевидицы происшествия. "Гуляла со своим ребенком на площадке напротив дома по ул.Г.Пономаренко 43 и стала свидетелем, как отец одного из детей напал на ребёнка (мальчику 9 лет), он ударил его со всей силы, у мальчика вылетели слуховые аппараты, ребенок отлетел. Своим ударом повредил ребенку ухо. Мужчина после того, как ударил ребенка, на всю площадку выражался нецензурной бранью. […] Страшно ходить с детьми на детские площадки. […] Можно будет куда-то это выложить, так как мужчина кричал, что ему за это ничего не будет, переживаем, что полиция просто закроет дело. Ребенок инвалид по слуху", - говорится в публикации.

В тот же день краснодарское управление МВД отчиталось о проверке инцидента. "В полицию Краснодара обратился отец 9-летнего мальчика с сообщением о том, что неизвестный нанес его ребенку, находившемуся на детской площадке, удар в область головы. После инцидента ребенка на скорой помощи доставили в больницу для обследования. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка", - говорится в публикации в телеграм-канале управления.

Часть 1 статьи 213 УК РФ предусматривает от штрафа в 300 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.