Азербайджан обвинил карабахских военных в обстрелах

11 июня 2023, 14:10

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Азербайджанские позиции были обстреляны военными с территории, подконтрольной властям Нагорного Карабаха, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня Минобороны Азербайджана заявило об обстрелах со стороны Армении и с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха, и сообщило, что был открыт ответный огонь. Минобороны Армении и Нагорного Карабаха отвергли обвинения, при этом карабахское Минобороны обвинило азербайджанских военных в минометных обстрелах.

"11 июня в 11.50 (10.50 мск) позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Ходжавендского района (армянское название Ходжавенда – Мартуни. - Прим. «Кавказского узла»), были обстреляны членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы", - заявила пресс-служба Минобороны Азербайджана, сообщение которой переведел на русский язык корреспондент «Кавказского узла».

Армия обороны Нагорного Карабаха – официальное название вооруженных сил непризнанной республики, которые Азербайджан считает незаконными вооруженными формированиями. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

Подразделениями азербайджанской армии были предприняты "адекватные ответные меры", отметило министерство.

Минобороны Нагорного Карабаха, по состоянию на 14.07 мск, не прокомментировало на своем сайте это заявление.

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