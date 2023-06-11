11 июня 2023, 14:10

Азербайджан обвинил карабахских военных в обстрелах

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Азербайджанские позиции были обстреляны военными с территории, подконтрольной властям Нагорного Карабаха, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня Минобороны Азербайджана заявило об обстрелах со стороны Армении и с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха, и сообщило, что был открыт ответный огонь. Минобороны Армении и Нагорного Карабаха отвергли обвинения, при этом карабахское Минобороны обвинило азербайджанских военных в минометных обстрелах.

"11 июня в 11.50 (10.50 мск) позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Ходжавендского района (армянское название Ходжавенда – Мартуни. - Прим. «Кавказского узла»), были обстреляны членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы", - заявила пресс-служба Минобороны Азербайджана, сообщение которой переведел на русский язык корреспондент «Кавказского узла».

Армия обороны Нагорного Карабаха  официальное название вооруженных сил непризнанной республики, которые Азербайджан считает незаконными вооруженными формированиями. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

Подразделениями азербайджанской армии были предприняты "адекватные ответные меры", отметило министерство.

Минобороны Нагорного Карабаха, по состоянию на 14.07 мск, не прокомментировало на своем сайте это заявление.

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Примечание:

"Миротворцы зафиксировали три нарушения перемирия в Нагорном Карабахе", "Азербайджан заявил об обстреле в зоне карабахского конфликта", "Минобороны Азербайджана вступило в топономический конфликт с российскими миротворцами".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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