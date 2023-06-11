Жители Прохладного добились ремонта дороги

11 июня 2023, 13:19

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Рабочие отремонтировали автодорогу в Прохладном, на состояние которой жаловались местные жители, отчитался Центр управления регионом.

В Прохладном отремонтировали автомобильную дорогу на перекрестке улиц Свободы и Гагарина после того, как система "Инцидент менеджмент" зафиксировала в соцсетях жалобы местных жителей "на ненормативное состояние асфальтового покрытия", сообщил Центр управления регионом Кабардино-Балкарии.

Сотрудники Центра управления регионом направили обращения в городскую администрацию, говорится в сообщении, размещенном 10 июня в телеграм-канале Центра. Когда и в каких соцсетях были опубликованы обращения жителей Прохладного, в публикации не указано.

Специалисты выяснили, что причиной просадки дорожного полотна стало разрушение плит, перекрывающих ливневые каналы. "Проведены работы по установке новых усиленных плит и бетонированию указанного участка дороги. Все работы завершены, целостность дорожного полотна восстановлена", - говорится в публикации.

Центр управления регионом обрабатывает обращения жителей, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент Менеджмент", сообщил 20 мая ЦУР Кабардино-Балкарии.

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