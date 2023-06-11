11 июня 2023, 12:29

Режим ЧС введен в Крымске из-за ливней

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Из-за обильных осадков в городе Крымск в Краснодарском крае введен режим чрезвычайной ситуации. Власти подсчитывают ущерб, нанесенный непогодой местным жителям, сообщил глава Крымского района Сергей Лесь.

О введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в Крымске глава Крымского района Сергей Лесь сообщил сегодня ночью в своем Telegram-канале.

"В Крымском городском поселении Крымского района с 21.00 [мск] 10 июня 2023 года введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация". Зона ЧС определена локально с учетом фактически подтопленных территорий", – написал Лесь.

В городе работают спецкомиссии, которые устанавливают случаи подтопления жилых домов и помещений, а также определяют сумму нанесенного непогодой жителям ущерба, добавил он.

"Кавказский узел" также писал, что 4 июня режим ЧС из-за ливней и подтоплений был введен в Армавире и Кореновске. Местные жители заявили в соцсети, что причиной подтоплений стало отсутствие должного внимания властей к проблеме с неработающей ливневой канализацией.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Крымске переменная облачность, температура воздуха составляет +23 градуса, скорость ветра – 2 метра в секунду. В ночь на 11 июня ожидается облачная погода, температура воздуха понизится до +18 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Примечание:

"Ураган нанес ущерб жителям Кубани", "Непогода привела к заторам на дорогах Краснодарского края", "Сочи затопил сильный ливень".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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