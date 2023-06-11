11 июня 2023, 10:41

Возобновлено движение по Транскаму

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

После расчистки Транскавказской магистрали открыт проезд для всех видов транспорта, сообщили сегодня спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 июня движение всех видов транспорта по Транскавказской магистрали было запрещено из-за ухудшения погоды и схода селя.

На Транскавказской магистрали возобновлено движение машин, сообщило сегодня управления МЧС по Северной Осетии в своем Telegram-канале.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на Транскавказской автомагистрали <…> разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке населенный пунтк Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 10.30 [мск] 11 июня", – сказано в сообщении.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, отмечается в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

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Примечание:

"Мишустин анонсировал окончание реконструкции "Верхнего Ларса" после вопроса Пашиняна", "Водители и пассажиры более 20 машин заблокированы в горах на Транскаме", "Более 1,6 тысячи большегрузов ожидают проезда по Транскаму и Военно-Грузинской дороге".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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