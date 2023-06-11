Проблема со сбытом урожая возникла у карабахских фермеров из-за блокады

11 июня 2023, 11:39

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Крупные скупщики шелковицы и продуктов, изготовленных из нее, оказались в текущем году недоступны фермерам Нагорного Карабаха. Из-за блокировки Лачинского коридора они вынуждены запасать товар на складах.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 июня карабахские активисты создали штаб по разблокировке Лачинского коридора. Они пояснили, что намерены привлечь жителей Нагорного Карабаха к решению задачи правовыми методами.

В Нагорном Карабахе продолжается сбор шелковицы (туты). По словам фермеров в текущем году урожайность особенно высокая, но из-за блокады у них возникла проблема с продажей урожая и продуктов, изготовленных из шелковицы, передал сегодня News.am.

Несмотря на проблему со сбытом, карабахские фермеры не стали отказываться от сбора шелковицы. Они запасают товар на складах. Фермеры надеются, что часть товара им удастся продать на внутреннем рынке, передал 10 июня на своем сайте телеканал A1plus.

Фермеры Нагорного Карабаха изготавливают из туты, в том числе водку, которая считается карабахским брендом.

Напомним, жители Азербайджан с 12 декабря 2022 года блокировали Лачинский коридор, который является единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. На 138-й день блокады азербайджанские активисты сообщили, что готовы приостановить акцию. При этом они отметили, что их требования выполнены лишь частично, и если не будет разрешен мониторинг месторождений, коридор может быть перекрыт вновь.

23 апреля азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор около моста через реку Хакари. Власти Азербайджана назвали это ответом на аналогичное действие армянской стороны. Минобороны России заявило, что движение по мосту на въезде в Лачинский коридор перекрыто в результате "односторонних и несогласованных" действий Азербайджана.

В результате блокировки Лачинского коридора в Нагорном Карабахе возник дефицит лекарств, введены талоны на продукты, жителям периодически прекращается подача газа и света. Жители Азербайджана пропускали по Лачинскому коридору только машины миротворцев и Красного Креста. При этом еще 22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору. 13 апреля омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян призвал международное сообщество защитить права карабахцев, подчеркнув, что решение Международного суда ООН о деблокаде Лачинского коридора игнорируется азербайджанскими властями.

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