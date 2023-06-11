Адвокат Нагавкина заявил о давлении на его подзащитного в СИЗО

11 июня 2023, 07:58

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Правозащитник Игорь Нагавкин из Волгоградской области, осужденный по делу о краже ювелирных изделий, за последнее время дважды помещался в карцер в СИЗО, где отбывает срок по делу о краже ювелирных изделий. Сотрудники изолятора могли спланировать инцидент, а затем обвинить Нагавкина в нарушении режима, считает адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 апреля суд в Волгоградской области признал правозащитника Игоря Нагавкина виновным в краже ювелирных изделий и приговорил его к шести годам лишения свободы.

Игорь Нагавкин за последнее время два раза помещался в карцер в СИЗО, где он отбывает срок лишения свободы. В общей сложности в карцере он провел 30 суток, передало 10 июня "ОВД Инфо"*.

По словам адвоката Нагавкина, первый раз Нагавкин был помещен в карцер из-за межкамерного общения в ночное время. После этого, по версии сотрудников СИЗО, он "разгромил" камеру. Защитник считает, что сотрудники СИЗО могли спланировать конфликт между Нагавкиным и другим заключенным, сообщил 10 июня Telegram-канал "Sota".

Напомним, в 2016 году эксперт общероссийского движения "За права человека" в Южном федеральном округе Игорь Нагавкин был арестован по делу о краже драгоценностей из ломбарда. Правозащитник не признал себя виновным. В ноябре 2018 года он был освобожден, вернулся в родной Калач-на-Дону и вновь занялся правозащитной деятельностью, однако уголовное дело не было прекращено. В марте 2021 года прокуратура, проверив жалобы активиста, вернула дело на доследование из-за выявленных нарушений. В июне 2021 года Европейский суд по правам человека признал незаконным арест Нагавкина и его длительное содержание под стражей.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.