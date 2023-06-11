Жалоба волгоградки на нарушение жилищных прав привлекла внимание Бастрыкина

11 июня 2023, 07:03

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Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил провести проверку после жалобы жительницы Красноармейского района Волгограда на то, что чиновники отказываются переселять людей из аварийного многоквартирного дома.

По данным Следкома, воспитывающая двух малолетних детей жительница Волгограда, проживающая в аварийном доме в Красноармейском районе, обратилась в СМИ с жалобой на нарушение жилищных прав. По ее словам, местные власти отказываются расселять жильцов многоквартирного дома, в котором опасно проживать из-за его ветхого состояния.

В частности в станах дома трещины, из подвала на протяжении года не выкачивается вода, управляющая компания обязанности по содержанию дома не выполняет, сообщил 10 июня информационный центр Следкома 10 июня на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления (СУ) СКР по Волгоградской области Дмитрию Буравцову организовать процессуальную проверку и представить доклад о принятом процессуальном решении", – сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 19 февраля Бастрыкин поручил провести проверку после жалобы жителей поселка Городище под Волгоградом, что чиновники длительное время отказываются их переселять из аварийного многоквартирного дома.

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