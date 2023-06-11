Продлен срок ареста Гусейна Ахундова

11 июня 2023, 06:09

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Суд в Армении продлил на три месяца срок ареста азербайджанского военного Гусейна Ахундова, обвиняемого в незаконном переходе границы, хранении оружия и убийстве сторожа комбината в Капане. Общественный защитник Ахундова заявил, что он признал вину.

Как писал "Кавказский узел", 8 мая суд в Армении приговорил азербайджанского военного Агшина Бабирова к 11,5 года лишения свободы, признав его виновным в незаконном переходе границы с оружием. Расследование по делу Гусейна Ахундова продолжается. МИД Азербайджана раскритиковал приговор Бабирову.

10 апреля стало известно об исчезновении двух азербайджанских военных в Нахичеванской автономной республике на границе с Арменией. Оба они были задержаны в Армении, при этом у Гусейна Ахундова был найден мобильный телефон убитого сторожа Зангезурского медно-молибденового комбината. 17 апреля Агшин Бабиров и Гусейн Ахундов были арестованы по обвинению в незаконном переходе границы Армении и хранении оружия, а 18 апреля стало известно, что Ахундов также обвиняется в убийстве сторожа комбината в Капане по мотивам национальной вражды.

Суд общей юрисдикции Сюника продлил на три месяца срок ареста азербайджанского военного Гусейна Ахундова, пишет 10 июня oxu.az.

Основная часть судебного заседания, на котором решался вопрос о продлении меры пресечения Ахундову, прошла в закрытом режиме, доступ журналистов в зал суда был ограничен. Ходатайство о закрытии процесса подал прокурор, который заявил, что материалы предварительного следствия содержат сведения, содержащие гостайну. В свою очередь родственники убитого сторожа требовали открытого процесса, но суд удовлетворил ходатайство прокурора, информирует "Радио Азатутюн".

После заседания адвокат Ахундова Карен Алавердян заявил, что его подзащитный признал вину. Следующее заседание по делу азербайджанского военного состоится 21 июня, адвокат полагает, что в этот день может быть оглашен приговор.

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