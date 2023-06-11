Контрактник осужден в Сочи за отказ участвовать в спецоперации

11 июня 2023, 05:13

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Сочи приговорил военнослужащего-контрактника Илью Масалова к двум годам и шести месяцам заключения в колонии-поселения за отказ участвовать в боевых действиях в ходе специальной военной операции.

Как писал "Кавказский узел", 6 июня стало известно, что военный суд в Сочи приговорил контрактника Тимофея Абышкина к двум годам и трем месяцам колонии-поселения, признав его виновным в неисполнении приказа отправиться в зону военной операции на Украине.

Наказание за неисполнение приказа, отданного "в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий", составляет от двух до 10 лет лишения свободы. Соответствующие части 2.1 и 2.2 статьи 332 УК РФ были введены 24 сентября 2022 года, после объявления частичной мобилизации. По этой статье, в частности, суд в Волгограде приговорил контрактника Вячеслава Пикалова к двум годам колонии-поселения.

Сочинский гарнизонный военный суд признал контрактника Илью Масалова виновным в неисполнении приказа за отказ участвовать в спецоперации на Украине, пишут 10 июня "Кавказ.Реалии"*.

Из приговора, опубликованного на сайте суда, следует, что 19 января Масалов", "находясь на построении личного состава <...>, не имея уважительных причин, желая уклониться от участия в боевых действиях в ходе специальной военной операции, отказался выполнить доведенное ему <...> боевое распоряжение командира воинской части <...> об убытии <...> для выполнения специальных задач".

В судебном заседании Масалов вину признал частично, отказался свидетельствовать против себя в соответствии со статьей 51 Конституции Российской Федерации. Он при этом не согласился с тем, что его действия повлекли тяжкие последствия.

Суд также указал, что контракт о прохождении военной службы с министерством обороны Российской Федерации Масалов заключил 11 февраля 2020 года на три года.

Масалов признан виновным "в отказе от участия в боевых действиях, то есть в совершении преступления, предусмотренного частью 2.1 статьи 332 УК РФ", суд назначил ему наказание "в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев в колонии-поселения".

Часть 2.1 статьи 332 УК РФ предусматривает от двух до трех лет лишения свободы, часть 2.2 (те же действия, повлекшие тяжкие последствия) - от трех до 10 лет лишения свободы.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.