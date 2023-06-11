Адвокат обвиняемого по делу о смерти Курбана Далгатова обратилась к Путину

11 июня 2023, 00:18

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Сотрудник полиции Махачкалы Магомед Маликов, арестованный по делу о пытках, приведших к смерти Курбана Далгатова, имеет алиби, однако следствие не позволяет подтвердить его, заявила адвокат Маликова в обращении к президенту России.

Как писал "Кавказский узел", дело о смерти Курбана Далгатова расследует Следком по статье о превышении полномочий. 23 января трое подозреваемых - оперуполномоченные полиции - были заключены под стражу. Начальник райотдела и трое его заместителей были отстранены от работы. Сотрудник полиции Советского района Махачкалы Магомед Маликов, заподозренный по делу о пытках, приведших к смерти Далгатова, заявил о нарушениях в ходе расследования дела. В апреле следствие отчиталось о задержании четвертого полицейского по этому делу.

Махачкалинец Курбан Далгатов в ночь на 21 января был доставлен в Советский райотдел полиции, после чего скончался. Родственники заявили, что он умер от удушья, которое возникло после того, как Далгатову "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД. По данным полиции, вечером 20 января на улице произошел конфликт между двумя мужчинами, один из них выстрелил в оппонента и скрылся с помощью 35-летнего мужчины. Этот 35-летний мужчина был найден и задержан. Во время разбирательства в отделе полиции у него ухудшилось самочувствие, ему оказали первую помощь и доставили в больницу, однако врачи констатировали смерть.

Адвокат и бывшая супруга Магомеда Маликова Алина Маликова обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации. По ее словам, Маликов уволен из полиции и "находится под стражей за преступление, которое он не совершал", сообщил сегодня "Черновик" в своем Telegram-канале.

В тексте письма, приложенном к публикации, утверждается, что Маликов не присутствовал во время допроса Далгатова и находился в другом кабинете, что может подтвердить свидетель по делу - друг покойного Булат Атаев. "Мною было заявлено пять ходатайств следователю, жалобы и обращения о проведении опознания с участием главного свидетеля Атаева Булата. Однако, по сегодняшний день этого не сделано, как и не взяты во внимание и не проверены показания Маликова, данные им еще на допросе в качестве свидетеля", - говорится в обращении. Маликова подчеркнула, что следствие отказывало в проведении опознания, а в деле появились дополнительные показания свидетеля, которые противоречат его первоначальным показаниям, совпадавшим с показаниями Маликова.

По ее словам, спустя пять месяцев следователь дал разрешение на опознание, но выяснилось, что Атаев улетел в другую страну. В связи с этим адвокат предположила возможность давления на главного свидетеля и попросила президента России "проверить изложенные факты" и "принять меры" по защите прав ее бывшего мужа, говорится в заявлении от 8 июня.

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