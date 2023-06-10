10 июня 2023, 23:26

Транскам закрыт после схода селя

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Движение всех видов транспорта по Транскавказской магистрали запрещено из-за ухудшения погоды и схода селя, сообщили сегодня спасатели.

Как писал "Кавказский узел", 7 мая спасатели отменили ограничения на движение транспорта по Транскавказской автомагистрали, введенные ранее из-за непогоды.

Проезд по Транскаму закрыт, сообщило сегодня МЧС Северной Осетии. "В связи с ухудшением погодных условий, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали, населенный пункт Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 19.30 10 июня до особого распоряжения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Движение по Транскавказской автомагистрали закрылось в обоих направлениях из-за плохой погоды и схода грязевого селя, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на МЧС Южной Осетии. "На североосетинском участке трассы сошел сель. В ближайшие дни прогнозируются ливневые дожди, сход селей в горах", - привело агентство слова сотрудника ведомства. 

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, отмечается в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

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Примечание:

"Мишустин анонсировал окончание реконструкции "Верхнего Ларса" после вопроса Пашиняна", "Водители и пассажиры более 20 машин заблокированы в горах на Транскаме", "Более 1,6 тысячи большегрузов ожидают проезда по Транскаму и Военно-Грузинской дороге".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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