Транскам закрыт после схода селя

10 июня 2023, 23:26

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Движение всех видов транспорта по Транскавказской магистрали запрещено из-за ухудшения погоды и схода селя, сообщили сегодня спасатели.

Как писал "Кавказский узел", 7 мая спасатели отменили ограничения на движение транспорта по Транскавказской автомагистрали, введенные ранее из-за непогоды.

Проезд по Транскаму закрыт, сообщило сегодня МЧС Северной Осетии. "В связи с ухудшением погодных условий, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали, населенный пункт Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 19.30 10 июня до особого распоряжения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Движение по Транскавказской автомагистрали закрылось в обоих направлениях из-за плохой погоды и схода грязевого селя, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на МЧС Южной Осетии. "На североосетинском участке трассы сошел сель. В ближайшие дни прогнозируются ливневые дожди, сход селей в горах", - привело агентство слова сотрудника ведомства.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, отмечается в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

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